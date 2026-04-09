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वैश्विक तनाव का असर: फरीदाबाद में तारकोल संकट से अटके सड़क निर्माण प्रोजेक्ट

फरीदाबाद: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचने लगा है. अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों ने कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रभावित किया है. इसका सीधा असर सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तारकोल (बिटुमेन) पर पड़ा है, जिससे फरीदाबाद में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है.

तारकोल की कमी से अटके प्रोजेक्ट: जिले में तारकोल की कमी के चलते सड़क निर्माण और मरम्मत के कई प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं. नगर निगम और संबंधित विभागों द्वारा शुरू किए गए दर्जनभर से अधिक कार्य फिलहाल बंद पड़े हैं. प्रमुख सड़कों में सेक्टर 12, कोर्ट परिसर, बल्लभगढ़ से समयपुर, समयपुर से सिमरथला, बुखारपुर से बादशाहपुर, अमोलीक चौक, एडोर चौक, नहर पार क्षेत्र, सेक्टर 78, अमृता अस्पताल के पीछे की सड़क और बाटा पुल जैसी अहम सड़कें शामिल हैं.

फरीदाबाद में तारकोल संकट से अटके सड़क निर्माण प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

जनता को झेलनी पड़ रही परेशानी: सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य ठप होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जगह-जगह गड्ढों और टूटी सड़कों के कारण यातायात बाधित हो रहा है. इससे न केवल रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है.