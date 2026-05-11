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भजनलाल सरकार का 'ग्राम रथ मॉडल' बना सियासी प्रयोगशाला, दूसरे राज्यों की नजर राजस्थान पर

राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल का रूप : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से जयपुर से ग्राम रथों को रवाना किए जाने के बाद अभियान ने कम समय में राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल का रूप ले लिया है. 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच चुके इस अभियान ने बीजेपी संगठन और सरकार के बीच समन्वय की नई मिसाल पेश की है. इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं गांवों में पहुंचकर चौपाल लगा रहे हैं. सिर्फ सरकारी योजनाओं का प्रचार ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों से सीधा संवाद और रात्रि विश्राम जैसे कार्यक्रमों ने इसे जनसंपर्क अभियान का प्रभावी माध्यम बना दिया है.

जयपुर : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू हुई 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम रथ यात्रा' अब बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक मॉडल बन गई है. सत्ता और संगठन के संयुक्त संचालन से गांव-ढाणी तक पहुंचा यह अभियान तेजी से प्रभाव छोड़ रहा है. मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं तक सभी ग्राम चौपालों और रात्रि विश्राम कार्यक्रमों में जुटे हैं. 200 में से 183 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच चुके इस अभियान को पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीण फीडबैक और जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम माना जा रहा है. बीजेपी का दावा है कि योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और गांवों की नब्ज समझने में यह मॉडल कारगर साबित हो रहा है, जिसकी अब दूसरे राज्य भी स्टडी कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री अब तक कई गांवों में चौपाल कर चुके हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी जयपुर और अजमेर के गांवों में जाकर ग्रामीणों से संवाद किया. बीजेपी ने इस अभियान को केवल सरकार तक सीमित नहीं रखा. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सतीश पूनिया और सीपी जोशी को भी अलग-अलग संभागों और जिलों में ग्राम चौपालों की जिम्मेदारी दी गई. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मेवाड़ क्षेत्र में चौपाल लगाने पहुंचे, जबकि वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी गांव-गांव जाकर संवाद कर रहे हैं. पार्टी नेतृत्व ने सभी वरिष्ठ नेताओं को 10-10 ग्राम चौपालों का लक्ष्य दिया है.

अजमेर के कड़ेल ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के साथ खाना खाते मुख्यमंत्री (BJP Rajasthan (File))

ग्राम चौपालों के जरिए गांवों तक बीजेपी : बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का कहना है कि ग्राम रथ यात्राओं और ग्राम चौपालों का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार नहीं, बल्कि गांवों की वास्तविक स्थिति को समझना भी है. उनके मुताबिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. ग्राम चौपालों के माध्यम से भजनलाल सरकार की ग्रामीण योजनाओं को गांव-ढाणी तक पहुंचाने के साथ यह भी परखा जा रहा है कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है या नहीं. बीजेपी नेता ग्रामीणों से सीधा संवाद कर गांवों की प्रमुख समस्याएं और जनता का मूड भी जान रहे हैं. पंचायत चुनावों से पहले इसे ग्रामीण फीडबैक अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है. सरकार रथ यात्राओं का संचालन कर रही है, जबकि बीजेपी संगठन गांव-गांव जाकर इसे राजनीतिक और जनसंपर्क स्तर पर मजबूती दे रहा है.

अजमेर की कड़ेल ग्राम पंचायत में भ्रमण करते सीएम (BJP Rajasthan (File))

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ग्राम रथों के संचालन और चौपाल लगाने वाले पार्टी के नेता :

मदन राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जयपुर और अजमेर के गांवों में लगाई चौपाल. राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उदयपुर संभाग के गोगुंदा स्तर पर. अरुण चतुर्वेदी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जोधपुर संभाग के फलोदी क्षेत्र के गांवों में चौपाल लगाई अशोक परनामी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र के गांवों में चौपाल लगाई. सतीश पूनिया, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के गांवों में चौपाल लगाई. सीपी जोशी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने टोंक जिले के गांवों में चौपाल लगाई. घनश्याम तिवाड़ी, वरिष्ठ नेता ने जयपुर, दौसा, सीकर जिलों के गांवों में चौपाल लगाई. श्रवण सिंह बगड़ी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने भरतपुर क्षेत्र के पीपला समेत विभिन्न गांवों में चौपाल लगाई.

ग्राम रथ बना मॉडल : राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह अभियान पंचायत चुनावों से पहले बीजेपी के लिए फीडबैक मिशन भी माना जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं की वास्तविक स्थिति, किसान सम्मान निधि का लाभ, स्थानीय समस्याएं और जनता का मूड जानने का प्रयास किया जा रहा है. बीजेपी संगठन गांवों में यह संदेश देने में जुटी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप है. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान संयोजक मुकेश दाधीच का कहना है कि ग्राम रथ यात्राएं और ग्राम चौपाल अब एक सफल मॉडल बन चुकी हैं. सत्ता और संगठन की इस संयुक्त सक्रियता ने बीजेपी को गांवों में मजबूत पकड़ बनाने का अवसर दिया है और यही कारण है कि अब दूसरे राज्य भी राजस्थान के इस 'ग्राम रथ मॉडल' को समझने में रुचि दिखा रहे हैं.