ETV Bharat / state

जयपुर में पहली बार ग्लोबल नर्सिंग समिट- 10 देशों के 5000 एक्सपर्ट जुड़ेंगे, AI-रोबोटिक्स पर होगा मंथन

समिट में आधुनिक तकनीक को नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर भविष्य के लिए कुशल हेल्थकेयर वर्कफोर्स तैयार करने पर जोर दिया जाएगा.

Global Nursing Summit In Jaipur
समिट में मौजूद प्रतिभागी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में पहली बार ग्लोबल नर्सिंग समिट का आयोजन हो रहा है. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 और 6 सितंबर तक समिट चलेगी. देश-विदेश के नर्सिंग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता और हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हो रहे हैं. हेल्थकेयर और नर्सिंग में तकनीक, नवाचार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना समिट का उद्देश्य है. इस बार फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन पर रहेगा. हाइब्रिड मोड में 10 देशों के पांच हजार से अधिक प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे. समिट की थीम 'ट्रांसफॉर्मिंग नर्सिंग शेप थ्रू AI, इनोवेशन, रोबोटिक नर्सिंग, सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन एंड इमरजेंसी लीडरशिप’ रखी गई है.

आयोजन समिति के सचिव पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि इस समिट में एक्सपर्ट AI और डिजिटल तकनीक से मरीजों की देखभाल और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे. स्मार्ट हेल्थकेयर और मेडिकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी मंथन होगा. पद्मश्री डॉ. माया टंडन फायर साइड चैट में शामिल होंगी.

पढ़ें: नर्सों के योगदान का सम्मान और याद करने का दिन है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, जानिए स्पेशल फैक्ट्स

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा: समिट में यह भी मंथन होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक किस तरह मरीजों की देखभाल, नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकती है. स्मार्ट और कनेक्टेड हेल्थकेयर तकनीकों के साथ मेडिकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी विशेष फोकस रहेगा. विशेषज्ञ स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी बदलावों के साथ नर्सिंग प्रोफेशन की बदलती भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर विचार साझा करेंगे. समिट में पद्मश्री डॉ. माया टंडन के अलावा देश-विदेश के प्रमुख चिकित्सक, नर्सिंग विशेषज्ञ और हेल्थ सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि विभिन्न सत्रों में अपने अनुभव साझा करेंगे.

शोध पेपर पेश होंगे: आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. राहुल शर्मा ने बताया कि समिट के पहले दिन नर्सिंग शोधकर्ताओं के पेपर और पोस्टर प्रेजेंटेशन होंगे. इनका मूल्यांकन देश-विदेश के 33 विशेषज्ञों की जूरी करेगी. कार्यक्रम का उद्देश्य नर्सिंग क्षेत्र में शोध, नवाचार और नेतृत्व को प्रोत्साहित करना है. साथ ही आधुनिक तकनीक को नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर भविष्य के लिए कुशल हेल्थकेयर वर्कफोर्स तैयार करने पर भी जोर दिया जाएगा.

TAGGED:

10 COUNTRIES EXPERTS IN JAIPUR
DISCUSSION ON AI AND ROBOTICS
TECHNOLOGY IN HEALTHCARE NURSING
NURSING RESEARCH PAPER PRESENTATION
GLOBAL NURSING SUMMIT IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.