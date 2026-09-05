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जयपुर में पहली बार ग्लोबल नर्सिंग समिट- 10 देशों के 5000 एक्सपर्ट जुड़ेंगे, AI-रोबोटिक्स पर होगा मंथन

समिट में मौजूद प्रतिभागी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में पहली बार ग्लोबल नर्सिंग समिट का आयोजन हो रहा है. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 और 6 सितंबर तक समिट चलेगी. देश-विदेश के नर्सिंग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता और हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हो रहे हैं. हेल्थकेयर और नर्सिंग में तकनीक, नवाचार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना समिट का उद्देश्य है. इस बार फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन पर रहेगा. हाइब्रिड मोड में 10 देशों के पांच हजार से अधिक प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे. समिट की थीम 'ट्रांसफॉर्मिंग नर्सिंग शेप थ्रू AI, इनोवेशन, रोबोटिक नर्सिंग, सिमुलेशन बेस्ड एजुकेशन एंड इमरजेंसी लीडरशिप’ रखी गई है. आयोजन समिति के सचिव पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि इस समिट में एक्सपर्ट AI और डिजिटल तकनीक से मरीजों की देखभाल और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे. स्मार्ट हेल्थकेयर और मेडिकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी मंथन होगा. पद्मश्री डॉ. माया टंडन फायर साइड चैट में शामिल होंगी. पढ़ें: नर्सों के योगदान का सम्मान और याद करने का दिन है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, जानिए स्पेशल फैक्ट्स