ETV Bharat / state

दिल्ली: ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर होगा वैश्विक सम्मेलन, जुटेंगे कई देशों के बौद्ध अनुयायी

आईटीआरएचडी ने भारत की असुरक्षित ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए आयोजित किया है सम्मेलन

ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर होगा वैश्विक सम्मेलन
ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर होगा वैश्विक सम्मेलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाला देश रहा है. इसलिए बौद्ध धर्म के संरक्षण, इसके विस्तार और इससे जुड़ी हुई हेरिटेज को संजोना हमारी जिम्मेदारी है. यह कहना है राज्यसभा के पूर्व सचिव एवं इंडियन ट्रस्ट फ़ॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट (ITRHD) के उपाध्यक्ष योगेंद्र नारायण का. उन्होंने बताया कि दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिज़र्वेशन ऑफ़ रूरल बौद्ध हेरिटेज की तैयारी चल रही है. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया है.

उपाध्यक्ष योगेंद्र नारायण ने बताया कि यह सम्मेलन 28–30 नवंबर को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा. इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारत की असुरक्षित ग्रामीण बौद्ध विरासत को संरक्षित करने और विरासत संरक्षण को सतत ग्रामीण विकास के साथ जोड़ते हुए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है. उन्होंने ये भी बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में भूटान, श्रीलंका, नेपाल, कोरिया, अमेरिका और इंग्लैंड से भी बौद्ध धर्म के अनुयायी शामिल होंगे.

ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर होगा वैश्विक सम्मेलन (ETV Bharat)

आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में स्थापित होगी ग्रामीण बौद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए अकादमी

योगेंद्र नारायण ने बताया कि आईटीआरएचडी ट्रस्ट द्वारा आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में प्रस्तावित अकादमी फॉर रूरल हेरिटेज कंज़र्वेशन एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्थापना को लेकर भी कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी. ट्रस्ट के चेयरमैन और इस पहल के जनक एस. के. मिश्रा ने कहा; ''यह अकादमी विश्व का पहला ऐसा संस्थान होगा जो विशेष रूप से असुरक्षित ग्रामीण बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत् विकास पर केंद्रित होगा. जहाँ संरक्षण कार्यस्थल स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण और आजीविका-सृजन से जुड़ा होगा.''

जनक एस. के. मिश्रा ने ये भी कहा कि; ''हमारा उद्देश्य केवल भारत की बौद्ध विरासत के भौतिक अवशेषों का संरक्षण भर नहीं है, बल्कि उन ग्रामीण समुदायों को पुनर्जीवित करना भी है जो सदियों से इस धरोहर के संरक्षक रहे हैं. प्रस्तावित अकादमी शोध, शिक्षण और फील्ड-आधारित प्रशिक्षण का एक वैश्विक केंद्र बनेगी, जहां संरक्षण और प्रगति साथ-साथ चलेंगे.''

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली-हरियाणा के बीच DTC की इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, जानिए रूट और कितना होगा किराया ?
  2. Lal Qila Bomb Blast: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ितों के लिए की मुआवजे की घोषणा
  3. दिल्ली CM ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक; प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से लगाई गईं कई टीमें, साथ ही दिए ये निर्देश

TAGGED:

GLOBAL CONFERENCE
बौद्ध विरासत वैश्विक सम्मेलन
RURAL BUDDHIST HERITAGE
RURAL BUDDHIST HERITAGE CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.