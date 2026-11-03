झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए माटी के कारीगर, पढ़िए कानपुर के कुम्हारों का दर्द

झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए माटी के कारीगर, पढ़िए कानपुर के कुम्हारों का दर्द
झालरों और महंगाई की मार से दम तोड़ रहे दीयों के व्यापार पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता आयुष त्रिवेदी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:45 AM IST
कानपुर: दीपावली आते ही चारों तरफ जगमगाहट फैल जाती है. बाजार रंग-बिरंगी चाइनीज झालरों और फैंसी लाइटों से भर जाते हैं. हर कोई अपने घर को नई-नई चीजों से सजाने में जुटा है, लेकिन इस चमक-दमक के बीच जब आप किसी कुम्हार के घर जाएंगे तो, वहां आपको सन्नाटा और उदासी देखने को मिलेगी.
यह सिर्फ एक कुम्हार की बात नहीं है बल्कि हमारी उस पुरानी परंपरा का हाल है जो धीरे-धीरे खत्म हो रही है. फिर भी तमाम मुश्किलों के बाद भी ये लोग अपनी इस कला को जैसे-तैसे बचाए हुए हैं.
कानपुर के रहने वाले राम बरन प्रजापति बताते हैं कि वे इस चाक पर सिर्फ दीवाली के दीये ही नहीं बनाते बल्कि, सालभर कई तरह के बर्तन तैयार करते हैं. उनके बनाए सरोवा, कलश और चाय के कुल्हड़ बाजार में बिकते हैं. दीपावली के दिनों में सिर्फ दीये ही नहीं बनते बल्कि, पूरे परिवार की सालभर की उम्मीदें इनसे जुड़ी होती हैं.
बुजुर्गों के जमाने से चले आ रहे इसी काम से इनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन अब समय काफी बदल गया है, एक और कारीगर ओम प्रकाश बताते हैं कि आज बाजारों में चाइनीज झालरों और बिजली के बल्बों की भरमार है.
लोग मोमबत्ती या बिजली का सामान ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उसमें तेल-बाती का झंझट नहीं होता और वे लंबे समय तक चलते हैं. इन चीजों की वजह से मिट्टी के दीयों की पसंद बहुत कम हो गई है. रही-बची कसर महंगाई ने पूरी कर दी है.
ओम प्रकाश बताते हैं कि इस बार काम चलाना बहुत भारी पड़ रहा है, जो मिट्टी पिछले साल 5000 रुपये में मिलती थी वह अब 8000 रुपये की मिल रही है. दीयों को पकाने के लिए कंडे-लकड़ी का खर्च भी 5000 रुपये तक पहुंच गया है. दिन-रात पसीना बहाने के बाद भी लागत तक निकलना मुश्किल हो रहा है.
ऊपर से जब ग्राहक आते हैं तो वे एक-एक, दो-दो रुपये के लिए बहुत मोल-भाव करते हैं. इन सब परेशानियों का सबसे बुरा असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ रहा है. राम बरन और ओम प्रकाश कहते हैं कि जब इस काम में दो वक्त की रोटी ही मुश्किल से मिलेगी तो बच्चे इसे आगे क्यों बढ़ाएंगे.
कारीगरों की मांग है कि अगर सरकार उन्हें काम करने के लिए थोड़ी सी जमीन पट्टे पर दे दे तो मिट्टी और ईंधन का खर्च बच सकता है. बाजार की मार के बावजूद मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये कारीगर हिम्मत नहीं हारे हैं. जब तक इनका चाक घूम रहा है, तब तक परंपरा का दिया जलता रहेगा.
इस दीवाली बस जरूरत इस बात की है कि हम चाइनीज सामान की जगह इन मेहनत करने वाले कारीगरों के दीये खरीदें वो भी बिना मोल-भाव किए, ताकि किसी गरीब के घर में भी सही मायने में दीवाली मन सके.