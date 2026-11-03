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झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए माटी के कारीगर, पढ़िए कानपुर के कुम्हारों का दर्द

झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए कुम्हार. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: दीपावली आते ही चारों तरफ जगमगाहट फैल जाती है. बाजार रंग-बिरंगी चाइनीज झालरों और फैंसी लाइटों से भर जाते हैं. हर कोई अपने घर को नई-नई चीजों से सजाने में जुटा है, लेकिन इस चमक-दमक के बीच जब आप किसी कुम्हार के घर जाएंगे तो, वहां आपको सन्नाटा और उदासी देखने को मिलेगी.

यह सिर्फ एक कुम्हार की बात नहीं है बल्कि हमारी उस पुरानी परंपरा का हाल है जो धीरे-धीरे खत्म हो रही है. फिर भी तमाम मुश्किलों के बाद भी ये लोग अपनी इस कला को जैसे-तैसे बचाए हुए हैं.

झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए कुम्हार. (ईटीवी भारत) कानपुर के रहने वाले राम बरन प्रजापति बताते हैं कि वे इस चाक पर सिर्फ दीवाली के दीये ही नहीं बनाते बल्कि, सालभर कई तरह के बर्तन तैयार करते हैं. उनके बनाए सरोवा, कलश और चाय के कुल्हड़ बाजार में बिकते हैं. दीपावली के दिनों में सिर्फ दीये ही नहीं बनते बल्कि, पूरे परिवार की सालभर की उम्मीदें इनसे जुड़ी होती हैं. झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए कुम्हार. (ईटीवी भारत) बुजुर्गों के जमाने से चले आ रहे इसी काम से इनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन अब समय काफी बदल गया है, एक और कारीगर ओम प्रकाश बताते हैं कि आज बाजारों में चाइनीज झालरों और बिजली के बल्बों की भरमार है. झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए कुम्हार. (ईटीवी भारत) लोग मोमबत्ती या बिजली का सामान ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उसमें तेल-बाती का झंझट नहीं होता और वे लंबे समय तक चलते हैं. इन चीजों की वजह से मिट्टी के दीयों की पसंद बहुत कम हो गई है. रही-बची कसर महंगाई ने पूरी कर दी है. झालरों की चमक और महंगाई की मार से बेबस हुए कुम्हार. (ईटीवी भारत)