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लखनऊ में मोहर्रम के शाही जुलूस में दिखी पश्चिम एशिया युद्ध की झलक; उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब

लखनऊ में मोहर्रम के शाही जुलूस में दिखी पश्चिम एशिया युद्ध की झलक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मोहर्रम की पहली तारीख को हर साल की तरह इस बार भी लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक पारंपरिक शाही जुलूस निकाला गया. करीब 250 साल पुरानी इस शाही परंपरा में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए. जुलूस का नेतृत्व लखनऊ के शाही परिवार से जुड़े नवाब मसूद अब्दुल्ला के साथ और नवाबों के वंशजों ने किया. शाम करीब 7 बजे बड़े इमामबाड़े से शुरू हुआ जुलूस रात लगभग 11 बजे छोटे इमामबाड़े पहुंचकर संपन्न हुआ. लखनऊ में मोहर्रम का शाही जुलूस. (Video Credit: ETV Bharat) हुसैनाबाद ट्रस्ट की देखरेख में निकाले गए इस जुलूस में शाही परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया. शाही बैंड, शहनाई, ऊंट, दुलदुल, अलम, नोहाखानी और मातम ने जुलूस को पारंपरिक स्वरूप प्रदान किया. रास्ते भर लोगों ने कर्बला के शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. इस वर्ष के जुलूस की एक खास बात यह रही कि इसमें पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात की झलक भी देखने को मिली. जुलूस मार्ग पर जगह-जगह प्याऊ लगाए गए थे. कई स्थानों पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की तस्वीरों वाले बैनर और पोस्टर नजर आए.