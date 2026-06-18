लखनऊ में मोहर्रम के शाही जुलूस में दिखी पश्चिम एशिया युद्ध की झलक; उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब
हुसैनाबाद ट्रस्ट की देखरेख में निकाले गए इस जुलूस में शाही परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:11 AM IST
लखनऊ: मोहर्रम की पहली तारीख को हर साल की तरह इस बार भी लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक पारंपरिक शाही जुलूस निकाला गया. करीब 250 साल पुरानी इस शाही परंपरा में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए.
जुलूस का नेतृत्व लखनऊ के शाही परिवार से जुड़े नवाब मसूद अब्दुल्ला के साथ और नवाबों के वंशजों ने किया. शाम करीब 7 बजे बड़े इमामबाड़े से शुरू हुआ जुलूस रात लगभग 11 बजे छोटे इमामबाड़े पहुंचकर संपन्न हुआ.
हुसैनाबाद ट्रस्ट की देखरेख में निकाले गए इस जुलूस में शाही परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया. शाही बैंड, शहनाई, ऊंट, दुलदुल, अलम, नोहाखानी और मातम ने जुलूस को पारंपरिक स्वरूप प्रदान किया. रास्ते भर लोगों ने कर्बला के शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.
इस वर्ष के जुलूस की एक खास बात यह रही कि इसमें पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात की झलक भी देखने को मिली. जुलूस मार्ग पर जगह-जगह प्याऊ लगाए गए थे. कई स्थानों पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की तस्वीरों वाले बैनर और पोस्टर नजर आए.
कुछ युवाओं के हाथों में ऐसे बैनर भी थे जिन पर उनकी तस्वीर के साथ अन्य चित्र प्रदर्शित किए गए थे. रूमी दरवाजे पर भी इस तरह के बैनर लगाए गए. जुलूस में शामिल कई लोगों ने कहा कि वह आयतुल्लाह खामेनेई को अपना धार्मिक मार्गदर्शक मानते हैं.
उन्होंने कहा कि मोहर्रम के महीने में जहां हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को याद किया जाता है, वहीं वे उन अन्य हस्तियों को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्हें वह अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं.
नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि यह जुलूस लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब और शिया परंपराओं की एक महत्वपूर्ण विरासत है. उन्होंने कहा कि जुलूस में शामिल लोगों ने पूरी अकीदत और एहतराम के साथ कर्बला के शहीदों को याद किया. इमाम हुसैन के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया.
जुलूस के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पुलिस, PAC और RAF के जवान पूरे मार्ग पर तैनात रहे. ड्रोन कैमरों और CCTV के जरिए निगरानी की गई. प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार जुलूस के साथ मौजूद रहे. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
रास्ते में लगाए गए प्याऊ लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे, जहां स्वयंसेवकों ने राहगीरों और जुलूस में शामिल अकीदतमंदों को पानी पिलाकर सेवा की. देर रात छोटे इमामबाड़े पहुंचने के बाद जुलूस का समापन हुआ.
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