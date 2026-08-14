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विभाजन विभीषिका दिवस : भूले नहीं भूलता भारत-पाक का बंटवारा, पीड़ादायक अध्याय का दर्द आज भी दिलों में जिंदा

इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पंकज सिंह ने कहा कि विभाजन केवल भूभाग का बंटवारा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, संस्कृतियों और परिवारों के टूटने की एक ऐसी त्रासदी थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास का यह अध्याय हमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता की भावना को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है.

इस अवसर पर विभाजन के दौर की घटनाओं, संघर्षों और विस्थापन की वेदना को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन करते हुए अतिथियों ने उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के बंटवारे के दौरान अपना घर, परिवार और जीवन खो दिया था.

गोरखपुर : देश के विभाजन की ऐतिहासिक त्रासदी और 14 अगस्त 1947 के उस दौर की असहनीय पीड़ा को याद करते हुए शुक्रवार को गोरखपुर के एनेक्सी भवन में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बीजेपी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने किया.

उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को विभाजन की वास्तविकता और उसके परिणामों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, ताकि समाज में एकता और भाईचारे की भावना सदैव बनी रहे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, ताकि उन लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान दिया जा सके, जिन्होंने देश के विभाजन का दर्द झेला. उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे.

विभाजन विभीषिका दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

'भारतीय इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय विभाजन'

वहीं, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि विभाजन की घटना भारतीय इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय है. लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने नए भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध जगाने का कार्य करते हैं. इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इतिहास की घटनाओं को याद रखना इसलिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों. उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और सामाजिक समरसता में निहित है और सभी को मिलकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए.



इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि विभाजन की घटनाओं को जानना और समझना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के महत्व को बेहतर ढंग से समझा जा सके. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने का संकल्प लिया.

विभाजन विभीषिका दिवस (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस लाइंस में भी मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

इधर पुलिस लाइंस गोरखपुर में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने विभाजन की त्रासदी को स्मरण करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान देश की एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द को मजबूत बनाए रखने का संदेश दिया गया. कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत विभाजन के समय सामने आई परिस्थितियों को याद किया. विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर-बार छोड़कर विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था. अनेक परिवार बिछड़ गए और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी.

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