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मेरठ के सदर दुर्गाबाड़ी में 'मिनी बंगाल' की छटा; 220 साल पुरानी ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का जानिए पूरा इतिहास

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​मेरठ: क्रांतिधरा मेरठ में शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही 'मिनी बंगाल' की अलौकिक छटा बिखरने लगी है. मेरठ के सदर स्थित ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में इस साल 220वां बंगाली दुर्गा पूजा महोत्सव और इस संस्थान का शताब्दी वर्ष पूरी भव्यता, अटूट परंपरा और धार्मिक निष्ठा के साथ मनाया जा रहा है. साल (लगभग 1807) से निरंतर चली आ रही यह पूजा न केवल मेरठ, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित बंगाली दुर्गा पूजाओं में से एक है, जो आस्था, समर्पण और समृद्ध बंगाली संस्कृति की एक जीवंत अभिव्यक्ति है.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) इस बंगाली पूजा को शुरू करने में बंगाल से आए उन प्रवासियों का विशेष सहयोग रहा, जो मेरठ में रहकर नौकरी-पेशा करते थे. तभी से उनके परिवार यहीं बस गए और इस दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई. सदर दुर्गाबाड़ी में आयोजित होने वाला ये 6 दिवसीय महोत्सव है.

220 साल पुरानी दुर्गा पूजा. (Photo Credit; ETV Bharat) बंगाली दुर्गाबाड़ी समिति के प्रधान सचिव अभय मुखर्जी बताते हैं कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ये 220वीं वर्षगांठ है. यद्यपि पूजा 2 सदी से अधिक पुरानी है, लेकिन इस संस्थान का औपचारिक रजिस्ट्रेशन 1926 में हुआ था, जिसके चलते इस साल (2026) इसका शताब्दी वर्ष भी है. उन्होंने बताया कि बंगाल से आकर बसे परिवारों ने अपनी निजी संपत्तियों को दान कर इस दुर्गाबाड़ी की स्थापना की थी. प्राचीन दुर्गा पूजा (Photo Credit; ETV Bharat) समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ. सुब्रतो सेन ने बताया कि उनके परिवार को कोलकाता छोड़े हुए करीब 160 साल हो चुके हैं. आज भी उनकी कई पीढ़ियां इस विरासत को पूरी निष्ठा से संभाल रही हैं. यहां अन्य आयोजनों की तरह सब कुछ बाजार से खरीदने के बजाय मां का भोग (लड्डू), गले और कमल के फूलों का हार जैसी हर एक वस्तु शुद्ध रूप से अपने हाथों से तैयार की जाती हैं. दुर्गा पूजा से जुड़ी खास बातें. (Photo Credit; ETV Bharat) काठामो पूजा से होती शुरूआत: दुर्गा पूजा की शुरुआत जन्माष्टमी के दिन बांस, लकड़ी और पवित्र मिट्टी के ढांचे के पूजन यानी 'काठामो पूजा' (जिसे बंगाल में 'खूटी पूजा' भी कहते हैं) से होती है. कोलकाता से आए वरिष्ठ मूर्तिकार पोद्दार कुमार पाल बताते हैं कि उनका परिवार पिछले 35 सालों से अधिक समय से यहां मूर्तियां बना रहा है. उनके दादाजी और पिता जिन्होंने 1980 से यहां काम संभाला. अब उनकी पीढ़ी इस खानदानी परंपरा को निभा रही है. मूर्ति निर्माण में बांस, सूत, पुआल, धान का छिलका, कील और विधान के अनुसार 10 अलग-अलग स्थानों की पवित्र मिट्टी का उपयोग किया जाता है. दुर्गाबाड़ी (Photo Credit; ETV Bharat) समिति सदस्य गोविन्द विश्वास बताते हैं कि शुरुआत में कुछ प्रवासी बंगाली परिवारों ने मिलकर ये पूजा शुरू की थी और उसके बाद धीरे-धीरे परिवार जुड़ते चले गए. प्रतिमा बनाने वाले कारीगर बंगाल से आते रहे हैं, जिनके बुजुर्गों के बाद अब उनके बेटे और भाई मिलकर दिन-रात मेहनत करके 4-5 दिनों में मूर्ति तैयार कर देते हैं. महिलाएं बनाती प्रसाद (Photo Credit; ETV Bharat) दुर्गाबाड़ी में कोलकाता जैसी वाइब: मूल रूप से कोलकाता (कृष्णानगर) की रहने वाली और मेरठ में जॉब कर रहीं भाग्यश्री शील बताती हैं, "यहां सदर दुर्गाबाड़ी में आने पर मुझे बिल्कुल कोलकाता जैसी ही फीलिंग्स आती हैं और यहां के लोगों से मुझे अपार स्नेह मिला है."



समिति से जुड़ीं अपूर्वा मुखर्जी कहती हैं, "यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मां दुर्गा की बहू और बेटी के रूप में यहां जुड़ी हूं, और इस बार षष्ठी पर नाड़ू बनाने से लेकर सभी गतिविधियों में पूरी तरह भाग ले रही हूं. सिंदूर खेला (Photo Credit; ETV Bharat)