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बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस पर दिखी संस्कृतिक विविधता की झलक, विदेशी छात्रों की प्रस्तुति ने सबका मन मोहा

विदेशी छात्रों ने रैंप वॉक के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों दी. पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को दी गई विदाई

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बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:52 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 12:01 PM IST

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वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास परिसर में गुरुवार को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक विविधता, वैश्विक एकता और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान की भावना को प्रोत्साहित करना. साथ ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को सम्मान पूर्वक विदाई देना था.

आयोजन में लगभग 40 देशों के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 800 विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. विद्यार्थियों ने अपने-अपने देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पारंपरिक संगीत, नृत्य, परिधान और कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए प्रदर्शित किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां यह दर्शाती हैं कि कला, संगीत और नृत्य पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कार्यक्रम की उत्कृष्ट प्रस्तुति और उसकी रचनात्मकता की सराहना की. साथ ही कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि यह जीवंत विश्वविद्यालय विश्व के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है.

कार्यक्रम का आरंभ बांग्लादेश, भूटान, बोत्सवाना, इरीट्रिया, इराक, मॉरीशस, म्यांमार, नामीबिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तिब्बत और युगांडा सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थियों की रैंप वॉक से हुआ.

रैंप वॉक के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रारंभ श्रीलंका के विद्यार्थियों की ओर से शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति से हुआ. इसके बाद भूटान के विद्यार्थियों ने अपने देश का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया. बांग्लादेश के विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमी प्राचीन नगरी की परंपरा और राधा-कृष्ण की कथा को नृत्य नाटिका के जरिए संगीत और कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया.

कार्यक्रम का आयोजन नवीन अंतरराष्ट्रीय महिला छात्रावास और नवीन अंतरराष्ट्रीय छात्रावास की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था. कार्यक्रम के दौरान पूर्व में आयोजित स्पोर्ट्स वीक का पुरस्कार वितरण समारोह भी संपन्न हुआ.

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Last Updated : May 8, 2026 at 12:01 PM IST

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