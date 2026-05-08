ETV Bharat / state

बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस पर दिखी संस्कृतिक विविधता की झलक, विदेशी छात्रों की प्रस्तुति ने सबका मन मोहा

बीएचयू में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास परिसर में गुरुवार को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक विविधता, वैश्विक एकता और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान की भावना को प्रोत्साहित करना. साथ ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे विदेशी विद्यार्थियों को सम्मान पूर्वक विदाई देना था.

आयोजन में लगभग 40 देशों के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 800 विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं. विद्यार्थियों ने अपने-अपने देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पारंपरिक संगीत, नृत्य, परिधान और कलात्मक प्रस्तुतियों के जरिए प्रदर्शित किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां यह दर्शाती हैं कि कला, संगीत और नृत्य पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कार्यक्रम की उत्कृष्ट प्रस्तुति और उसकी रचनात्मकता की सराहना की. साथ ही कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि यह जीवंत विश्वविद्यालय विश्व के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है.

कार्यक्रम का आरंभ बांग्लादेश, भूटान, बोत्सवाना, इरीट्रिया, इराक, मॉरीशस, म्यांमार, नामीबिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तिब्बत और युगांडा सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थियों की रैंप वॉक से हुआ.