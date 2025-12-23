ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के म्यूजियम में दिखेगी भाजपा के विचारों की झलक, जनसंघ के दीपक से बीजेपी का कमल तक होगा

म्यूजियम में लगाई गई हैं पार्टी से जुड़ी कलाकृतियां. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. म्यूजियम के क्यूरेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है. पांच गैलरियों और पांच कोर्टयार्ड से युक्त म्यूजियम के क्यूरेशन का काम पैन इंटेल कॉम कंपनी ने किया है. भावी पीढ़ियों में राष्ट्रवाद की भावना के संचार के लिए बने म्यूजियम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचने में यह म्यूजियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यहां जनसंघ के दीपक से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमल भी है. ओरियेंटेशन रूम भी बनाया गया : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रेरणा स्थल के 98000 वर्ग फुट के क्षेत्र में LDA ने म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण कराया है. इसके क्यूरेशन का कार्य पैन इंटेल कॉम कंपनी ने किया है. म्यूजियम में दो फ्लोर में पांच गैलरियां और पांच कोर्टयार्ड, वीवीआईपी ग्रीन रूम और 12 इंटरप्रिटेशन वॉल का निर्माण किया गया है. म्यूजियम की पहली गैलरी ओरियेंटेशन रूम के रूप में बनाई गई है, जिसमें वीडियो और एवी के माध्यम से राष्ट्र नायकों के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दिखाया जाएगा. पहली गैलरी ओरियेंटेशन रूम के रूप में बनाई गई है. (Photo Credit; LDA)