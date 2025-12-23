लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के म्यूजियम में दिखेगी भाजपा के विचारों की झलक, जनसंघ के दीपक से बीजेपी का कमल तक होगा
म्यूजियम के क्यूरेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
लखनऊ : राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. म्यूजियम के क्यूरेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है. पांच गैलरियों और पांच कोर्टयार्ड से युक्त म्यूजियम के क्यूरेशन का काम पैन इंटेल कॉम कंपनी ने किया है. भावी पीढ़ियों में राष्ट्रवाद की भावना के संचार के लिए बने म्यूजियम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचने में यह म्यूजियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यहां जनसंघ के दीपक से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमल भी है.
ओरियेंटेशन रूम भी बनाया गया : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रेरणा स्थल के 98000 वर्ग फुट के क्षेत्र में LDA ने म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण कराया है. इसके क्यूरेशन का कार्य पैन इंटेल कॉम कंपनी ने किया है. म्यूजियम में दो फ्लोर में पांच गैलरियां और पांच कोर्टयार्ड, वीवीआईपी ग्रीन रूम और 12 इंटरप्रिटेशन वॉल का निर्माण किया गया है. म्यूजियम की पहली गैलरी ओरियेंटेशन रूम के रूप में बनाई गई है, जिसमें वीडियो और एवी के माध्यम से राष्ट्र नायकों के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को दिखाया जाएगा.
जन संघ के विकास यात्रा को दर्शाया गया : दूसरी गैलरी में भारतीय जन संघ के निर्माण और उसकी विकास यात्रा को दर्शाया गया है. म्यूजियम की तीसरी, चौथी और पांचवीं गैलरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेई को समर्पित है. इन गैलरियों में उनकी फोटो, अखबार की कटिंग, सिलिकॉन की मूर्तियों के जरिए उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को दिखाया गया है.
म्यूजियम में लगी हैं भारत माता की प्रतिकृति : फर्स्ट फ्लोर पर बने तीन कोर्टयार्ड में भारत माता, जन संघ के प्रतीक चिन्ह दीपक और सुदर्शन चक्र की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं. एक कोर्टयार्ड में भारत माता की 10 फिट ऊंची मूर्ति लगी है, साथ ही दीवार पर वन्दे मातरम उत्कीर्ण किया गया है. सेकंड फ्लोर पर बने कोर्टयार्ड में प्रयोग किए गए समान जैसे- तख्त, मेज-कुर्सी, छड़ी को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है.
12 इंटरप्रिटेशन वॉल बनाई गई : इसके अलावा म्यूजियम में 12 इंटरप्रिटेशन वॉल बनाई गई हैं, जिन पर म्यूरल और रिलीफ आर्ट के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं और महान विभूतियों को दर्शाया गया है. एक वॉल पर, राष्ट्रवाद से प्रेरित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं. इसके साथ ही म्यूजियम ब्लॉक में वीवीआईपी ग्रीन रूम का भी निर्माण किया गया है.
