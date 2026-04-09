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ऋषिकेश में उद्घाटन से पहले ही टूटा बजरंग सेतु का कांच, फुटपाथ से रोकी गई आवाजाही

चटक गई बजरंग सेतु की कांच ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )