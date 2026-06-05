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जानलेवा 'रोमियो' पर हंगामा , कांग्रेस ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, आबकारी विभाग ने दी सफाई

आम नागरिकों का कहना है कि जो विभाग करोड़ों रुपए का राजस्व वसूलता है, वह लोगों की जान की कीमत पर इस कदर संवेदनहीन कैसे हो सकता है? यदि कोई ग्राहक अनजाने में इस कांच वाली जानलेवा शराब का सेवन कर लेता, तो उसके आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती और किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता. इस बड़ी लापरवाही ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है.

​बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सरकारी व्यवस्था और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ठेंगा दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है.यहां पर सील पैक सरकारी शराब की बोतल में कांच के टुकड़े मिले हैं. इस गंभीर मामले के उजागर होते ही पूरे प्रशासनिक, आबकारी अमले और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. बोतल के भीतर कांच के टुकड़ों का साफ नजर आना आबकारी विभाग की मैन्युफैक्चरिंग, बॉटलिंग और क्वॉलिटी कंट्रोल (QC) की प्रक्रियाओं पर एक बड़ा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल



​इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने प्रमुखता से उठाते हुए प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है. हिरवानी ने अपने हाथ में कांच के टुकड़ों से भरी उस सीलबंद देसी शराब की बोतल को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीलबंद बोतल के निचले हिस्से में कांच के अनगिनत जानलेवा टुकड़े जमा हैं.

यह सीधे तौर पर जनता की जान के साथ खिलवाड़ है. यदि सप्लायर या बॉटलिंग प्लांट के स्तर पर इतनी बड़ी गलती हुई है, तो तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. इस जानलेवा खेप को बाजार में कैसे आने दिया गया. यदि इस मामले में संलिप्त दोषियों और सप्लायर के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी- चंद्रेश हिरवानी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस

​आबकारी विभाग की सफाई

​मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ने और मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद जिला आबकारी विभाग बैकफुट पर नजर आ रहा है. इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई देते हुए जिला आबकारी अधिकारी योगेश्वर कुमार द्विवेदी ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.

इस विशिष्ट बोतल के बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की पहचान की जा रही है, जहां से इस खेप की सप्लाई हुई थी.संबंधित डिस्टिलरी और बॉटलिंग यूनिट को नोटिस जारी कर पूरी जांच की जाएगी कि रीसाइक्लिंग या बॉटलिंग के दौरान यह चूक कैसे हुई - योगेश्वर कुमार द्विवेदी,जिला आबकारी अधिकारी

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उस विशेष लॉट की सभी बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने और स्टॉक की दोबारा सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

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