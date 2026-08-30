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मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगी ग्लेशियर झीलों की मॉनिटरिंग, अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन तंत्र

देहरादून: उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से संभावित खतरे को देखते हुए अब उनकी निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने की तैयारी है. ग्लेशियर झीलों के जलस्तर, आकार और अन्य बदलावों पर रियल टाइम नजर रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और सेंसर आधारित तकनीक का उपयोग किया जाएगा. संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित कर समय रहते लोगों को अलर्ट करने की व्यवस्था भी मजबूत होगी. वहीं लगातार बारिश को देखते हुए राज्यभर में आपदा प्रबंधन तंत्र को 24×7 अलर्ट मोड पर रखा गया है. यात्रा संचालन भी मौसम और सड़क की वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाएगा.

उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन और लगातार बदलती हिमालयी परिस्थितियों के बीच ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे पर अब हाईटेक तकनीक के जरिए नजर रखने की तैयारी की जा रही है. राज्य में मौजूद ग्लेशियर झीलों की स्थिति, जलस्तर और उनमें होने वाले बदलावों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और सेंसर आधारित तकनीक का उपयोग किए जाने की संभावना पर काम होगा. संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में रविवार को ग्लेशियर झीलों की स्थिति और उनसे जुड़े संभावित जोखिम की समीक्षा की गई. उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए ग्लेशियरों एवं ग्लेशियर झीलों में होने वाले बदलावों की वैज्ञानिक निगरानी को जरूरी माना गया है. खासतौर पर झीलों के जलस्तर, आकार, जलभराव और अन्य असामान्य बदलावों की लगातार निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया गया.

हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों का आकार बढ़ने या जलस्तर में अचानक परिवर्तन जैसी परिस्थितियां भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती हैं. ऐसे में समय रहते संभावित खतरे की पहचान और प्रभावित क्षेत्रों तक चेतावनी पहुंचाना आपदा प्रबंधन की बड़ी चुनौती है. इसी को देखते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने के साथ ही संबंधित विभागों, विशेषज्ञ संस्थानों और तकनीकी एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने की तैयारी है.

जहां आवश्यकता होगी, वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित कर किसी भी असामान्य स्थिति की समय रहते जानकारी जुटाने और संभावित प्रभावित आबादी को पहले से सतर्क करने की व्यवस्था की जाएगी. आधुनिक तकनीक के उपयोग से दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर झीलों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने की संभावना है.

बैठक में प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और उससे उत्पन्न परिस्थितियों की भी समीक्षा की गई. राज्यभर में नदियों के जलस्तर, बंद सड़कों, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों, राहत एवं बचाव कार्यों के साथ बिजली, पेयजल और संचार सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई. मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए आने वाले दिनों के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को सतर्क रखा गया है.