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GJUST की छात्रा कीर्ति का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, पीएम से सीधा संवाद का मिला मौका

गुजविप्रौवि की छात्रा कीर्ति का राष्ट्रीय मंच पर जलवा ( Etv Bharat )

हिसार: हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (गुजविप्रौवि) की एमकॉम (प्रिवियस) की छात्रा कीर्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गई है. छात्रा को किया गया सम्मानित: इस उपलब्धि पर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई तथा वाणिज्य विभाग की प्रभारी डॉ. मोनिका ने छात्रा को सम्मानित किया. सभी ने प्रमाण-पत्र देकर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनी कीर्ति: स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि, "परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच से जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं." वहीं कुलपति प्रो. बिश्नोई ने कहा कि, "इस प्रकार की सफलताएं विद्यार्थियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम होती हैं, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनती हैं." डॉ. मोनिका ने कहा कि, "यह उपलब्धि वाणिज्य विभाग के लिए गर्व का विषय है और अन्य छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी." पीएम से सीधा संवाद का मिला मौका (Etv Bharat)