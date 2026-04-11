GJUST की छात्रा कीर्ति का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, पीएम से सीधा संवाद का मिला मौका
GJUST की छात्रा कीर्ति को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित होकर पीएम नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉल पर संवाद का मौका मिला है.
Published : April 11, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : April 11, 2026 at 12:12 PM IST
हिसार: हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (गुजविप्रौवि) की एमकॉम (प्रिवियस) की छात्रा कीर्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गई है.
छात्रा को किया गया सम्मानित: इस उपलब्धि पर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई तथा वाणिज्य विभाग की प्रभारी डॉ. मोनिका ने छात्रा को सम्मानित किया. सभी ने प्रमाण-पत्र देकर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनी कीर्ति: स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि, "परिश्रम, अनुशासन और सकारात्मक सोच से जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं." वहीं कुलपति प्रो. बिश्नोई ने कहा कि, "इस प्रकार की सफलताएं विद्यार्थियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम होती हैं, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनती हैं." डॉ. मोनिका ने कहा कि, "यह उपलब्धि वाणिज्य विभाग के लिए गर्व का विषय है और अन्य छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी."
कीर्ति बोली- "काफी एक्साइडेट हूं": फाइनल राउंड के लिए चयनित कीर्ति ने कहा कि, "12 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में मुझे आमंत्रित किया गया है. खास बात यह है कि इस यात्रा का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. इसमें देशभर से 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था. हालांकि केवल 22 प्रतिभागियों का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया, जिनमें एक मैं भी हूं. मैं काफी एक्साइडेट हूं.यहां मुझे वीडियो कॉल के जरिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे संवाद करने का मौके मिलेगा. "
जानें प्रतियोगिता का महत्व: यह उपलब्धि ‘माय भारत बजट क्वैस्ट 2026’ प्रतियोगिता से जुड़ी है, जिसका आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया. इस प्रतियोगिता में देशभर से 12 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से केवल 22 प्रतिभागियों का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ.
पीएम से सीधा संवाद का मिला मौका: फाइनल राउंड के लिए चयनित प्रतिभागियों को 12 अप्रैल 2026 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आमंत्रित किया गया है. इस दौरान प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद का अवसर मिलेगा. साथ ही प्रतिभागियों के यात्रा व्यय का पूरा वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा.
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