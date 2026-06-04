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राजस्थान की सड़क परियोजनाओं को लगेंगे पंख, हर महीने बिटूमिन की कीमत होगी जारी

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के बड़े फैसले के तहत अब बिटूमिन मूल्य मासिक जारी होगा.

डिप्टी सीए दीया कुमारी से मिले संवेदक
डिप्टी सीए दीया कुमारी से मिले संवेदक (Courtesy - Diya Kumari Office)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 5:35 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एक अहम फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अब सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख कच्चे माल बिटूमिन (डामर) का प्रावधिक मूल्य मासिक आधार पर जारी किया जाएगा. इससे लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर कम होगा और निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.

दरअसल, पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संकट के चलते बिटूमिन की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई थी. इसका सीधा असर राजस्थान की सड़क परियोजनाओं पर पड़ रहा था, जिससे कई प्रोजेक्ट्स की गति धीमी हो गई थी. ऐसे में सरकार का यह कदम निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

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प्रभावित परियोजनाओं को दो माह का समय: सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित सड़क परियोजनाओं को बिना लिक्विडेटेड डैमेज (LD) लगाए दो माह का अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया है. यह राहत उन परियोजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कच्चे माल की कमी या लागत बढ़ने के कारण समय पर पूरी नहीं हो पा रही थीं. इस निर्णय से संवेदकों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने पर ध्यान दे सकेंगे. साथ ही अधूरी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में भी मदद मिलेगी.

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संवेदकों की मांग पर हुआ फैसला: गौरतलब है कि हाल ही में लोक निर्माण विभाग (PWD) के संवेदकों ने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था. संवेदकों ने विशेष रूप से बिटूमिन की कीमतों में अस्थिरता और परियोजनाओं में आ रही देरी का मुद्दा उठाया था. इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए ठोस और व्यावहारिक समाधान निकाला जाए. उन्हीं निर्देशों की अनुपालना में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

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अर्थव्यवस्था और विकास को मिलेगा बढ़ावा: पीडब्ल्यूडी मंत्री और राज्य की डिप्टी सीएम दीया कुमारी का मानना है कि इस फैसले का प्रभाव सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इसके अलावा, निर्माण कार्यों में तेजी आने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. यह निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

संवेदकों ने जताया आभार: सरकार के इस फैसले का पीडब्ल्यूडी संवेदकों ने स्वागत किया है. उन्होंने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जमीनी स्तर पर काम कर रही एजेंसियों के लिए बेहद राहत भरा है. संवेदकों का कहना है कि इससे न केवल रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि भविष्य में भी सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहेगी.

जाहिर है कि ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से राजस्थान के सड़क निर्माण कार्यों पर असर दिखाई दिया था. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से डामर पिछले तीन महीनों में लगभग तीन गुना महंगा हो गया, इसके कारण प्रदेश में 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण, मरम्मत और डामरीकरण कार्य प्रभावित हो गए. मार्च में करीब 45 हजार रुपए प्रति टन मिलने वाला डामर अब 1 लाख रुपए प्रति टन को भी पार कर गया. प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को बीकानेर में कहा कि ईरान संकट के कारण सड़कों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की सप्लाई प्रभावित हुई है. मंत्री ने साफ कहा कि जब तक अंतरराष्ट्रीय समस्याएं नहीं सुलझतीं, सड़कों का पूरी तरह ठीक होना मुमकिन नहीं है.

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