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मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत अकाउंट में भेजी जाने लगी रकम, हर महीने मिलेगा इतना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलाकारों को पेंशन देने की घोषणा की थी जिसके बाद चयनित कलाकारों को पेंशन की राशि भेजी जा रही है. पढ़ें-

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना
बिहार में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 6, 2026 at 1:35 PM IST

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पटना : नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले कलाकारों को पेंशन देने की घोषणा की थी. अपने वादे के मुताबिक सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है. कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बातचीत में कहा है कि अभी 258 कलाकारों को ₹3000 की पेंशन राशि सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है. 100 कलाकारों के पेंशन आवेदन पर विभाग जल्द फैसला लेगा. कला के क्षेत्र में राज्य के लिए योगदान देने वाले कलाकार भी सम्मानजनक जीवन जियें सरकार की यह कोशिश है.

मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना : कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करने तथा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योग्यदान देने वाले कलाकारों का जीवन सम्मानजनक ढंग से बीते इसके लिए ही मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है. 10 वर्षों से अधिक कला की सेवा तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के कलाकारों से इस पेंशन योजना के तहत आवेदन मांगा गया था.

बिहार कैबिनेट सचिवालय
बिहार कैबिनेट सचिवालय (ETV Bharat)

क्या है आवेदन का मानक? : दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच 258 कलाकारों का चयन किया गया है. उनके खाते में राशि भेजना शुरू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए 120000 से कम वार्षिक आय वाले कलाकारों को जिला स्तर पर आवेदन मांगा गया था. इस योजना के लाभार्थी शहरों के साथ गांव-देहात तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र के कलाकार भी हैं.

''100 आवेदन और जिलों से विभाग को मिले हैं. इस योजना को लेकर तीसरी बैठक जल्द करेंगे और जो आवेदन आए हैं उन पर भी विचार गंभीरता से किया जाएगा. सरकार का मकसद ही है कलाकार भी सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें. ऐसे में कल के क्षेत्र में जिन कलाकारों ने योगदान दिया है उन्हें इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले हमारी कोशिश होगी.''- अरुण शंकर प्रसाद, कला संस्कृति मंत्री, बिहार

अरुण शंकर प्रसाद, कला संस्कृति मंत्री, बिहार
अरुण शंकर प्रसाद, कला संस्कृति मंत्री, बिहार (ETV Bharat)

100 कलाकारों के पेंशन पर शीघ्र फैसला : मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि जो भी कलाकार तय किए गए मापदंड में सही पाए जाएंगे उन्हें इस योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा. बिहार में कलाकारों के लिए पहली बार इस तरह की योजना की शुरुआत की गई है. कला के क्षेत्र में राज्य के लिए योगदान देने वाले कलाकार भी सम्मानजनक जीवन जियें सरकार की यह कोशिश है.

ये भी पढ़ें- बिहार में कलाकारों को हर महीने 3000 पेंशन, नीतीश सरकार के ऐलान पर झूम उठा गांव

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