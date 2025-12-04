ETV Bharat / state

बिहार में गजब हो गया! मरीज को हुआ खासी तो लगा दिया रेबीज का इंजेक्शन

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के संग्रामपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां खांसी की शिकायत लेकर आए मरीज को रैबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया.

जिलाधिकारी ने लिया तत्काल संज्ञान: घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएस) को जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया. सीएस डॉ. रविभूषण श्रीवास्तव ने स्वयं टीम का नेतृत्व करते हुए मंगलवार को सीएचसी की तलाशी ली और सभी संबंधित कर्मियों से विस्तृत पूछताछ की.

खासी के मरीज को रेबीज का इंजेक्शन (ETV Bharat)

जांच में सामने आई चौंकाने वाली अनियमितताएं: वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि मरीज को न तो रैबीज का सरकारी टीका लगा, बल्कि बाहर से लाई गई अज्ञात सुई से इंजेक्शन दिया गया. सबसे बड़ी खामी यह सामने आई कि पर्चे पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार का नाम और हस्ताक्षर थे, लेकिन उन्होंने मरीज को देखा तक नहीं था. दवा लिखने का नाम एक अन्य चिकित्सक का दर्ज किया गया.

प्रभारी चिकित्सक ने लगाया साजिश का आरोप: इस मामले पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार ने इसे साजिश करार दिया. उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें और अस्पताल की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि सीएचसी में कुछ अनियमितताएं हैं, जिन पर उच्च स्तर से कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

“यह पूरी घटना एक साजिश लगती है. कुछ लोग जानबूझकर मुझे और अस्पताल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. यहां कई अनियमितताएं हैं, जिन पर सरकार जल्द कड़ी कार्रवाई करने वाली है.”-डॉ. पंकज कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी