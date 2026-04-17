कोर्ट ने सुनाया फैसला: बहुचर्चित नन्नू हत्याकांड में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपी बरी
पुलिस ने विराट सिंह चौहान, सम्राट सिंह चौहान, तरुण, अफसान खान, वंश अग्रवाल और अंकित टेलर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.
Published : April 17, 2026 at 7:01 PM IST
बारां: बहुचर्चित निखिल उर्फ नन्नू हत्याकांड में जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया. थाना कोतवाली बारां में दर्ज इस हत्याकांड ने घटना के समय पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी.
एडवोकेट फिरोज खान ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करते हुए विराट सिंह चौहान, सम्राट सिंह चौहान, तरुण उर्फ तन्नु सैन, अफसान खान, वंश अग्रवाल उर्फ भोला और अंकित टेलर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. अफसान खान की ओर से अधिवक्ता फिरोज खान ने पैरवी करते हुए अंतिम बहस में उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण नजीर (जजमेंट) प्रस्तुत किए और अपने मुवक्किल की बेगुनाही के पक्ष में ठोस तर्क रखे. दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष माना और बरी कर दिया. इस फैसले के बाद मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का समापन हो गया.
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यह था मामला: 14 नवम्बर, 2022 को कुलदीप पुत्र नन्दकिशोर पाठक निवासी चौमुखा बाजार मालादेवी मोहल्ला बारां ने पुलिस की बताया कि आज रात्री 8.30 करीबन बिट्टू, रवि पाठक, नन्नू, विरेन्द्र शर्मा, देवा गूर्जर, संदीप शर्मा मेरे मकान के अन्दर थे. इस दौरान मकान के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और 5-7 लोग अंदर आए. इनमें विराट, सम्राट, विक्रम, अंकित टेलर, रितिक, ठनू सेने, अफजल और दो–तीन व्यक्ति अन्य थे. हमारे चौक में नन्नू व बिट्टू पर सम्राट व विराट ने चाकू और तलवार से हमला कर दिया. बीचबचाव के दौरान रवि पाठक के साथ विक्रम और अकिंत टेलर ने चाकू से वार किया. उसी समय संदीप शर्मा और दीपक भाई पंजाबी दौड़कर आए और बीचबचाव किया. जब जाकर वे लोग भाग निकले. घटना में नन्नू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.