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कोर्ट ने सुनाया फैसला: बहुचर्चित नन्नू हत्याकांड में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपी बरी

जिला एवं सेशन न्यायालय बारां ( Source- Virendra Singh Chauhan )

बारां: बहुचर्चित निखिल उर्फ नन्नू हत्याकांड में जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया. थाना कोतवाली बारां में दर्ज इस हत्याकांड ने घटना के समय पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी. एडवोकेट फिरोज खान ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करते हुए विराट सिंह चौहान, सम्राट सिंह चौहान, तरुण उर्फ तन्नु सैन, अफसान खान, वंश अग्रवाल उर्फ भोला और अंकित टेलर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. अफसान खान की ओर से अधिवक्ता फिरोज खान ने पैरवी करते हुए अंतिम बहस में उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण नजीर (जजमेंट) प्रस्तुत किए और अपने मुवक्किल की बेगुनाही के पक्ष में ठोस तर्क रखे. दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष माना और बरी कर दिया. इस फैसले के बाद मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का समापन हो गया.