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GITB 2026: राजस्थान को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य- दीया कुमारी

द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार (जीआईटीबी) के माध्यम से निवेश, रोजगार और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देते हुए प्रदेश सरकार राजस्थान को एक वर्ल्ड-क्लास टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. जीआईटीबी केवल एक पर्यटन आयोजन नहीं, बल्कि साझेदारी, विस्तार और वैश्विक अवसरों के लिए उपयुक्त मंच है. इसके 15वें संस्करण के साथ राजस्थान की पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती नेतृत्व क्षमता और भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत हुई है.

​डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन केवल किलों और महलों तक सीमित न रहे, इसके लिए सरकार 'रिपीट टूरिज्म' पर काम कर रही है. दिया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में कई नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक बार-बार यहां आएं. हम चाहते है कि यहां के आर्ट्स, क्राफ्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स लोक नृत्य को भी आगे बढ़ाए. प्रदेश में नए एयरपोर्ट्स के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं. कोटा में नया एयरपोर्ट शुरू होने वाला है. टूरिस्ट सेफ्टी को लेकर बेटी रीजन फोर्स पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है.हम ऑफ सीजन टूरिज्म को भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं.

द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 15वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में दुनिया भर से टूर ऑपरेटर्स आए हैं. टूरिज्म से सब की भावनाएं जुड़ी हुई है. प्रधानमंत्री हमेशा टूरिज्म को बढ़ाने की बात कहते है. इसका इकोनामिक इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता हैस हमें उस इकोनामिक इंपैक्ट को डबल करना है. इस चैलेंज को हम करके दिखाएंगे. मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. विकसित भारत में टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में वह सब कुछ है, जो एक टूरिस्ट को चाहिए. जब कोई अपनी होलीडे वेकेशन प्लान करते हैं, तो वह सबसे पहले राजस्थान के बारे में सोचते हैं. वह राजस्थान आने की प्लानिंग करते हैं. हम राजस्थान में बहुत सारे नए डेस्टिनेशन डवलप कर रहे हैं.

जयपुर : गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक जय महल पैलेस में 'द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार' (GITB) के 15वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य राजस्थान को दुनिया के बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सूची में सबसे ऊपर स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत 2047' के विज़न के अनुरूप पर्यटन आज विकास, रोजगार और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रमुख आधार बन चुका है. राजस्थान में यह लाखों लोगों की आजीविका से जुड़कर समावेशी आर्थिक विकास को गति दे रहा है.

​निवेश और रोजगार का 'ग्रोथ इंजन' : ​मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यटन को एक 'ग्रोथ इंजन' के रूप में देखा जा रहा है. जिसमें पारदर्शी प्रशासन, निजी निवेश और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है. उदयपुर की झीलों, थार के रेगिस्तान, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के किलों, प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन्स और 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण जैसे प्रयासों के साथ राजस्थान अनुभव-आधारित पर्यटन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान अब केवल विरासत के लिए नहीं, बल्कि अपनी 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली' नीतियों के लिए भी जाना जा रहा है. उन्होंने हेरिटेज, वाइल्डलाइफ, वेलनेस, रूरल और ईको-टूरिज्म में निवेश के अपार अवसरों पर प्रकाश डाला. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि पीपीपी-आधारित पहल और डिजिटल सिस्टम्स के माध्यम से पर्यटन प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. हमारा उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यटन को रोज़गार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विकास का मजबूत आधार बनाना है. ​

जीआईटीबी 15वां संस्करण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में पर्यटन के जीडीपी योगदान को 5.2% से बढ़ाकर 10% करना है. उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान जैसे पर्यटन प्रधान राज्यों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है. वर्ष 2014 से हवाई अड्डों की संख्या 75 से बढ़कर 150 हो गई है और रेल नेटवर्क में भी सुधार हुए हैं. 2014 से 2025 के बीच घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या 1.5 बिलियन से बढ़कर 4 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या भी दोगुनी वृद्धि के साथ 10 मिलियन से 20 मिलियन तक पहुंची है. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने होटल क्षमता को दोगुना करने, विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के विकास और उच्च मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि जीआईटीबी छोटे हितधारकों को बड़े वैश्विक भागीदारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

राजस्थान पर्यटन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने कहा कि "राजस्थान सरकार ने पर्यटन को 'ग्रोथ इंजन सेक्टर' के रूप में प्राथमिकता दी है, जिससे नीति, निवेश और स्थानीय सहभागिता एक साथ आगे बढ़ें. इस आयोजन में स्थानीय गाइड्स, कार रेंटल ऑपरेटर्स, स्वयं सहायता समूहों और ईको टूरिज्म पहलों को विशेष रूप से जोड़ा गया है. यह पहल पर्यटन, संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करने वाले मॉडल को आगे बढ़ाती है.

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फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि जीआईटीबी के 15वें संस्करण में 50 से अधिक देशों से आए 185 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स की भागीदारी हो रही है. साथ ही भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, मेज़बान राज्य राजस्थान, विभिन्न राज्य पर्यटन बोर्ड्स, होटल्स, रिसॉर्ट्स और देशभर के डीएमसी की विविध प्रदर्शनी भी शामिल है/ अगले दो दिनों में यह मंच 10,000 से अधिक प्री-शेड्यूल्ड बीटूबी मीटिंग्स को सुगम बनाएगा, जिससे यह 2008 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के प्रमुख इनबाउंड टूरिज़्म प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है. कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन कमिश्नर रुक्मणी रियार और फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के को-चेयरमैन सुरेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे. एग्जीबिशन का उद्घाटन 27 अप्रैल को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी. जीआईटीबी का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है.

उद्घाटन समारोह में 'एकम द स्पिरिट ऑफ वननैस' ने बांधा समां : द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार (जीआईटीबी) के उद्घाटन समारोह में 'एकम - एकता की भावना' थीम पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. प्रस्तुतियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में छिपी एकता का अद्भुत संदेश दिया. कार्यक्रम में राजस्थान की शाश्वत विरासत, शाही भव्यता और नाथद्वारा की पवित्र भक्ति से प्रेरित इस प्रस्तुति में भारत की समृद्ध शास्त्रीय नृत्य परंपराएं जैसे कथक और मणिपुरी में लोक नृत्य शैलियां घूमर, चारी, ढोल चोलोम और छऊ का सुंदर समन्वय देखने को मिला.