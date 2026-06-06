जीआईएस मैपिंग के जरिये ड्रग फ्री होगा देहरादून, एक्शन प्लान तैयार, जानिये पूरी योजना

कैसे मदद करेगी जीआईएस मैपिंग नए हॉटस्पॉट की पहचान: जहां से बार-बार नशा तस्करी, ड्रग्स बरामदगी या शिकायतें मिल रही हैं उन स्थानों को डिजिटल मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा. इससे तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं.

जहां से बार-बार नशा तस्करी, ड्रग्स बरामदगी या शिकायतें मिल रही हैं उन स्थानों को डिजिटल मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा. इससे तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं. पैडलर्स का नेटवर्क ट्रैक करना: गिरफ्तार ड्रग पैडलरों के पते, उनके संपर्क क्षेत्र और गतिविधियों को मैप पर दर्ज किया जा सकता है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी की नशे की सप्लाई किस रूट और किन इलाकों में हो रही है.

स्कूल कॉलेज के आसपास निगरानी: शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर या एक किलोमीटर दायरे में संदिग्ध गतिविधियों वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सकता है. इसके आधार पर पुलिस गश्त और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जा सकती है.

शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर या एक किलोमीटर दायरे में संदिग्ध गतिविधियों वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सकता है. इसके आधार पर पुलिस गश्त और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जा सकती है. संसाधनों की बेहतर तैनाती: यदि किसी क्षेत्र में लगातार शिकायतें आ रही हैं तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल, एएनटीएफ टीम या विशेष अभियान चलाया जा सकता है.

यदि किसी क्षेत्र में लगातार शिकायतें आ रही हैं तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल, एएनटीएफ टीम या विशेष अभियान चलाया जा सकता है. रियल टाइम अपडेट: नई गिरफ्तारी,बरामदगी या शिकायत मिलने पर उसे तुरंत जीआईएस सिस्टम में अपडेट किया जा सकता है. इससे अधिकारियों को नशे के बदलते नेटवर्क की लाइव तस्वीर मिलती रहती है.