गिरौदपुरी धाम मेला: बलौदाबाजार जिला पुलिस अलर्ट मोड पर, 968 जवान तैनात, 6 सेक्टर में बांटा गया मेला स्थल

गिरौदपुरी धाम मेला: बलौदाबाजार जिला पुलिस अलर्ट मोड पर

गिरौदपुरी धाम मेला को लेकर सुरक्षा इंतजाम

बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले में आयोजित गिरौदपुरी मेला इस साल सुरक्षा और व्यवस्था के नए मॉडल के साथ शुरू हो चुका है. 22 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतज़ाम किए हैं. पूरे मेला क्षेत्र को 6 अलग-अलग सेक्टर में बांटकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं.

सेक्टर-1: मुख्य मंदिर, मुख्य मंच, गुरु निवास, मेला चौकी और जैतखाम परिसर- सबसे ज्यादा भीड़ वाला क्षेत्र.

सेक्टर-2: जन्मस्थली, नवीन रेस्ट हाउस और अमरगुफा.

सेक्टर-3: छाता पहाड़, पंचकुंडी और जोंक नदी एनीकट क्षेत्र.

सेक्टर-4: यातायात और पार्किंग व्यवस्था.

सेक्टर-5: पैदल और बाइक पेट्रोलिंग.

सेक्टर-6: कानून व्यवस्था, रिजर्व बल और बम डिस्पोजल जांच (BDS)

सुरक्षा और व्यवस्था के नए मॉडल के साथ गिरौदपुरी मेला शुरू

968 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

मेले की सुरक्षा के लिए कुल 968 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 18 राजपत्रित अधिकारी, 21 निरीक्षक, 51 उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक, 66 प्रधान आरक्षक, 812 आरक्षक एवं महिला आरक्षक और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 महिला पुलिसकर्मी विशेष ड्यूटी पर हैं.

पूरे मेला क्षेत्र को 6 अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है

20 से ज्यादा पार्किंग, ट्रैफिक पर खास नजर

यातायात को सुचारु रखने के लिए 20 से अधिक पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. 5 पेट्रोलिंग वाहन लगातार निगरानी करेंगे. ट्रैफिक पुलिस महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात रहेगी. वहीं श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने की अपील की गई है.

गिरौदपुरी धाम मेला: 968 जवान तैनात, 6 सेक्टर में बांटा गया मेला स्थल

7 पुलिस सहायता केंद्र

मेला क्षेत्र में 7 पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं. यहां खोया-पाया, शिकायत और जरूरी सहायता तुरंत मिलेगी. साथ ही 24 घंटे फायर ब्रिगेड, अग्निशमन उपकरण और गोताखोरों की टीम जोंक नदी क्षेत्र में विशेष निगरानी करेगी.

मोबाइल एप से मिलेगी पूरी जानकारी

इस बार डिजिटल सुविधा भी शुरू की गई है. “गिरौदपुरी मोबाइल एप” प्ले-स्टोर पर उपलब्ध है. इस एप से पार्किंग, एंबुलेंस, भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी.

भीड़ प्रबंधन पर हमारी टीम का विशेष ध्यान है. सिविल ड्रेस में भी पुलिस तैनात है. संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी. ड्रोन और प्रतिबंधित सामग्री लाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. श्रद्धालुओं से अपील है कि निर्देशों का पालन करें- ASP अभिषेक सिंह

20 से ज्यादा पार्किंग समेत कई इंतजाम किए गए हैं.

सख्ती के साथ सहयोग की अपील

प्रशासन ने साफ किया है कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा भी पूरी प्राथमिकता में है. अगर श्रद्धालु नियमों का पालन करें और पुलिस के साथ सहयोग करें, तो यह मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होगा.