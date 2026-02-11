ETV Bharat / state

गिरौदपुरी मेला 2026: तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर फोकस

राज्य के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल गिरौदपुरी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है.

Giroudpuri Fair Preparations
गिरौदपुरी मेला 2026: तैयारियों में जुटा प्रशासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : February 11, 2026 at 2:04 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में होने वाले गिरौदपुरी मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. कलेक्टर दीपक सोनी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की. सभी विभागों को उनसे जुड़ी व्यवस्थाएं 18 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, इसलिए इस बार सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

मेले में सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य स्तर से 22 राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. पूरे मेला क्षेत्र में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से होगी. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

पुलिस कंट्रोल रूम और ट्रैफिक प्लान

श्रद्धालुओं की मदद और सुरक्षा के लिए 9 पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. यातायात को सुचारु रखने के लिए 30 पार्किंग स्थल तय किए गए हैं, ताकि जाम की समस्या न हो. पुलिस को सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी मजबूत

मेले में 10 अस्थायी मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे. इसके अलावा 6 बिस्तरों वाला स्थायी अस्पताल भी संचालित रहेगा. आपात स्थिति के लिए 10 एंबुलेंस 24 घंटे तैनात रहेंगी. मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

सफाई और स्वच्छता पर खास ध्यान

मेला क्षेत्र में लगभग 400 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. सहायता समूह, स्वच्छग्राही और नगर पालिका की टीम मिलकर नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन करेंगे. प्रशासन का लक्ष्य है कि पूरा मेला क्षेत्र साफ और स्वच्छ रहे.

पेयजल और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था

श्रद्धालुओं के लिए 250 अस्थायी टेप नल लगाए जाएंगे. 37 टैंकरों से पानी की लगातार आपूर्ति की जाएगी. अग्नि सुरक्षा के लिए 5 फायर ब्रिगेड वाहन तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आगजनी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.

डिजिटल सुविधा की नई पहल

इस बार मेला से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई जा रही है. इस वेबसाइट पर मेला क्षेत्र का नक्शा, पार्किंग, मेडिकल कैंप, पुलिस कंट्रोल रूम और अन्य सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी. इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी.

अधिकारियों को सख्त निर्देश

कलेक्टर ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

गिरौदपुरी मेला 2026 को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. यदि सभी तैयारियां समय पर पूरी होती हैं, तो इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

