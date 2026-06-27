सुब्रतो कप खेलने आयी लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़, 17 किमी पैदल चलकर आठ छात्रा पहुंची घर!
सिमडेगा में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में अनियमितता देखने को मिली.
Published : June 27, 2026 at 9:56 PM IST
सिमडेगा: जिला के ठेठईटांगर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं की सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ठेठईटांगर प्रखंड क्षेत्र के 40 मर्दन जंगल के समीप लगभग 8 स्कूली छात्राओं को टूर्नामेंट की जर्सी पहने पैदल अपने घर लौटते देखा गया. सभी छात्राएं दसवीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेकर वापस लौट रही थीं. इस दौरान उनके साथ ना तो कोई शिक्षक थे ना ही कोई कर्मी.
छात्राओं ने बताया कि वे ठेठईटांगर में फुटबॉल मैच खेलने के बाद घर लौट रही हैं. जब उनसे परिवहन व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो छात्राओं ने इसे लेकर उदास मन से कहा कि वे पैदल ही कोरोमियां अपने स्कूल तक करीब 17 किमी दूर जा रही है. जहां से फिर वे अपने-अपने घर जाएंगी.
छात्रा ने कहा कि अगर इस विषय में उन्होंने ज्यादा कुछ कहा तो अपने शिक्षकों की डांट सुननी पड़ेगी. हालांकि डरी सहमी छात्राओं ने बाद में कहा कि शायद गाड़ी खराब हुई है, इसलिए लेने के लिए गाड़ी नहीं आयी है.
छात्राओं को बिना किसी वाहन और जिम्मेदार व्यक्ति अथवा शिक्षक के पैदल भेजना गलत है. वे इस मामले की जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई करेंगे. साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी प्रखंड या जिला के आयोजन में ना हो. -दीपक राम, डीएसई.
इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर देना सराहनीय पहल है. लेकिन उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी आयोजकों और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है. ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो. अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं.
बता दें कि सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रत्येक प्रखंड को करीब 40 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है. जिसमें प्रतिभागियों के खाने-पीने और परिवहन व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है.
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