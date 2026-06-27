ETV Bharat / state

सुब्रतो कप खेलने आयी लड़कियों की सुरक्षा से खिलवाड़, 17 किमी पैदल चलकर आठ छात्रा पहुंची घर!

सिमडेगा में सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में अनियमितता देखने को मिली.

girls walked several kilometers to reach home after playing Subroto Cup football match in Simdega
पैदल जाती छात्राएं (सिमडेगा) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 27, 2026 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिमडेगा: जिला के ठेठईटांगर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं की सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ठेठईटांगर प्रखंड क्षेत्र के 40 मर्दन जंगल के समीप लगभग 8 स्कूली छात्राओं को टूर्नामेंट की जर्सी पहने पैदल अपने घर लौटते देखा गया. सभी छात्राएं दसवीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही हैं, जो प्रतियोगिता में भाग लेकर वापस लौट रही थीं. इस दौरान उनके साथ ना तो कोई शिक्षक थे ना ही कोई कर्मी.

छात्राओं ने बताया कि वे ठेठईटांगर में फुटबॉल मैच खेलने के बाद घर लौट रही हैं. जब उनसे परिवहन व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो छात्राओं ने इसे लेकर उदास मन से कहा कि वे पैदल ही कोरोमियां अपने स्कूल तक करीब 17 किमी दूर जा रही है. जहां से फिर वे अपने-अपने घर जाएंगी.

छात्रा ने कहा कि अगर इस विषय में उन्होंने ज्यादा कुछ कहा तो अपने शिक्षकों की डांट सुननी पड़ेगी. हालांकि डरी सहमी छात्राओं ने बाद में कहा कि शायद गाड़ी खराब हुई है, इसलिए लेने के लिए गाड़ी नहीं आयी है.

छात्राओं को बिना किसी वाहन और जिम्मेदार व्यक्ति अथवा शिक्षक के पैदल भेजना गलत है. वे इस मामले की जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई करेंगे. साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी प्रखंड या जिला के आयोजन में ना हो. -दीपक राम, डीएसई.

इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर देना सराहनीय पहल है. लेकिन उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी आयोजकों और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है. ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो. अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं.

बता दें कि सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रत्येक प्रखंड को करीब 40 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है. जिसमें प्रतिभागियों के खाने-पीने और परिवहन व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है.

इसे भी पढे़ं- रांची में पहली बार होगा डूरंड कप, विश्वस्तरीय आयोजन के लिए सज रहा बिरसा स्टेडियम

इसे भी पढे़ं- झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच की उठी मांग, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यपाल से की शिकायत

इसे भी पढे़ं- गढ़वा एसडीओ की बड़ी कार्रवाई, अनियमितता के आरोप में पेट्रोल पंप सील

TAGGED:

SIMDEGA
GIRLS WALKED SEVERAL KILOMETERS
SUBROTO CUP FOOTBALL MATCH
छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़
IRREGULARITIES IN SPORTS EVENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.