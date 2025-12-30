उत्तराखंड में 8 मार्च तक सभी सरकारी स्कूल गर्ल्स टॉयलेट से हो जाएंगे लैस, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स पर जोर
विश्वविद्यालय और कॉलेज की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की प्रक्रिया पर जोर, स्कूलों में हाईजीन पर फोकस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 30, 2025 at 6:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौजूद सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट के निर्माण एवं शौचालयों की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली. बैठक के दौरान सीएस ने कहा कि प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूलों को जल्द ही गर्ल्स टॉयलेट निर्माण कार्य से आच्छादित किया जाए. इसके लिए अधिकारियों को 8 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है.
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि ज्यादातर स्कूलों में टॉयलेट उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी साफ-सफाई आदि के लिए व्यवस्था न होने के चलते ऐसे टॉयलेट इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं. जिसके चलते सीएस ने शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए टॉयलेट और उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए वर्क प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए.
छात्रों को पर्यटक स्थलों के भ्रमण पर ले जाने पर जोर: मुख्य सचिव ने स्कूलों में छात्रों को प्रदेश के पर्यटक स्थलों का 2 से 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी बल दिया. इससे छात्रों को अपने राज्य एवं उसकी विशेषताओं को जानने का मौका मिलेगा. प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किए जाने के निर्देश दिए हैं.
आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने पर जोर: उन्होंने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का पूरी तरह इस्तेमाल आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किए जाने की बात कही. उन्होंने तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
स्कूल के पास स्थापित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों के नजदीक स्थापित करने की बात भी कही. ताकि, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल के बीच के गैप को कम किया जा सकेगा. ताकि, आंगनबाड़ी केंद्रों के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सके.
जल्द शुरू होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी: मुख्य सचिव ने खेल विभाग को अपने तैयार इंन्फ्रास्ट्रक्चर को साल भर उपयोग में लाते हुए इनके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए जल्द एक कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द शुरू किए जाने की बात भी कही.
ओलंपिक गेम्स 2036 के लिए तराशे जाएंगे खिलाड़ी: उन्होंने कहा कि हमें बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए बहुत आगे की तैयारियां करनी होंगी. साल 2036 में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ी भी प्रतिभाग करें, इसके लिए अभी से भविष्य के खिलाड़ी चिन्हित करने होंगे.
सीएस वर्धन ने कहा कि साल 2036 में किस खेल के लिए आज किस आयु वर्ग के बच्चों को अगले 10 साल प्रशिक्षित करना होगा. इसके लिए प्लान बनाना होगा. इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिताओं के जरिए 1000-1500 बच्चे चिन्हित कर तैयार किए जाने के निर्देश दिए.
वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स चिह्नित करने के निर्देश: साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल चयनित करते हुए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स' चिह्नित करने के निर्देश दिए. ताकि, खिलाड़ी और खेल को आगे बढ़ाया जा सके. जिसके जरिए खिलाड़ियों को मौका मिले और वो पारंगत हो सके.
ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश: मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागों और उनके जिला स्तरीय कार्यालयों में 100 फीसदी ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कई विभागों जैसे गृह विभाग समेत कुछ अन्य विभागों ने पूरी तरह ई-ऑफिस लागू किया है.
आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने के निर्देश: उन्होंने आईटीडीए को विभागों में ई-ऑफिस लागू कराए जाने की दिशा में लगातार काम करने की बात कही. साथ ही उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी को सैलरी (आईएफएमएस सिस्टम) से जोड़ते हुए आधार आईडी आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रदेशभर में शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इसके लिए आईटीडीए को जल्द मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए.
'वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' चिह्नीकरण के निर्देश: वहीं, मुख्य सचिव ने सचिव पर्यटन को 'वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन' के लिए प्रदेश के 5, 7 डेस्टिनेशन चिन्हित किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने इसके लिए सभी जिलों को अपनी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट सचिव पर्यटन को जल्द शेयर किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि जिला की ओर से अपने विशेष त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल भी चिह्नित किया जाए.
