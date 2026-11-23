प्रदेश की 23.32 लाख बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी पुलिस, शिक्षा विभाग के साथ हुआ एमओयू
प्रदेश की 36,765 सरकारी स्कूलों में संचालित होगा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम.
Published : November 23, 2026 at 5:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान पुलिस एवं स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. प्रदेश की 23.32 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए सोमवार को राजस्थान पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस की ओर से एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग लता मनोज कुमार और शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने एमओयू पर दस्तखत किए हैं.
कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मिलेगा प्रशिक्षण : इस पहल के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश के 36,765 सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हुए उनमें आत्मविश्वास और आत्मरक्षा की क्षमता विकसित करना है, ताकि वे घर, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें.
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डीजीपी बोले- बच्चियों का बढ़ेगा आत्मविश्वास : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के सभी जिलों में विद्यालय स्तर पर बालिका सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने इस कार्य के लिए राजस्थान पुलिस की प्रतिबद्धता भी जताई और अधिकारियों को इस कार्य में राजस्थान पुलिस से जुड़े संस्थानों का सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए. वहीं, डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस और शिक्षा विभाग का यह साझा प्रयास बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ विद्यालयों में सुरक्षित, संवेदनशील एवं भरोसेमंद वातावरण विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
11,701 स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण : एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान पुलिस के सहयोग से प्रदेश के 11,701 पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों के एक पीईटी अथवा सामान्य शिक्षक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके बाद प्रशिक्षित शिक्षक अपने क्षेत्र के विद्यालयों में एक महिला पीईटी अथवा सामान्य महिला शिक्षक को प्रशिक्षण देंगे, जो संबंधित विद्यालयों की कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण देंगी. इस कार्यक्रम के तहत कुल 319 प्रशिक्षण बैच आयोजित होंगे. हर बैच में 15 से 60 प्रतिभागी शामिल होंगे. यह समझौता आगामी 03 साल तक प्रभावी रहेगा.
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हेल्पलाइन सेवाओं की भी मिलेगी जानकारी : प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालिकाओं को आत्मरक्षा की व्यावहारिक तकनीकों के साथ आपातकालीन सहायता सेवाओं और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के प्रभावी उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी. इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण, जेंडर संवेदनशीलता, सुरक्षा और बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर भी जागरूक किया जाएगा. इस मौके पर डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप और दीपक भार्गव सहित राजस्थान पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.