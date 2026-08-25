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बनभूलपुरा के महिला इंटर कॉलेज में चल रही थी परीक्षा, अचानक चीखने-चिल्लाने लगी छात्राएं, जानें पूरा मामला

कॉलेज में एक छात्रा चीखने-चिल्लाने लगी, इससे अन्य छात्राएं घबरा गईं और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई

BANBHOOLPURA STUDENT FALLS ILL
परीक्षा के दौरान छात्राओं की तबीयत बिगड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2026 at 2:24 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र स्थित ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में सोमवार को यूनिट टेस्ट के दौरान अचानक अफरा-तफरी मच गई. कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ने और एक छात्रा के चीखने-चिल्लाने के बाद दूसरी छात्राएं भी घबरा गईं. देखते ही देखते भूत-प्रेत की अफवाह फैल गई और कई छात्राएं रोते हुए घर जाने लगीं. स्कूल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए छुट्टी कर दी.

बनभूलपुरा के महिला इंटर कॉलेज में अजीब वाकया: हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में यूनिट टेस्ट के दौरान कुछ छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई. घटना के बाद छात्राओं के बीच डर और घबराहट का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान कक्षा 10 और 11 की एक-दो छात्राओं को अचानक चक्कर आने और तबीयत खराब होने की शिकायत हुई.

परीक्षा के दौरान छात्राओं की तबीयत बिगड़ी: इसी बीच एक छात्रा के चीखने-चिल्लाने से आसपास बैठी अन्य छात्राएं भी घबरा गईं. एक छात्रा को देखकर दूसरी छात्राओं में भी डर फैलने लगा और देखते ही देखते करीब चार-पांच छात्राएं घबराहट की स्थिति में आ गईं. घटना की जानकारी जैसे ही स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में पहुंची, छात्राओं पर कथित भूत-प्रेत की बाधा होने की अफवाह फैल गई. अफवाह के चलते स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई.

स्कूल प्रबंधन में छात्राओं को घर भेजा: कुछ छात्राएं रोते हुए स्कूल से बाहर निकलने लगीं और परिजनों को फोन कर घर जाने की बात कहने लगीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया और छात्राओं को शांत कराया. स्कूल प्रवक्ता नीलम ने स्पष्ट किया कि-

छात्राओं के साथ किसी तरह की भूत-प्रेत की बाधा जैसी कोई बात नहीं थी. अचानक कुछ छात्राओं की तबीयत खराब होने और उसके बाद दूसरी छात्राओं में डर व घबराहट फैलने से यह स्थिति बनी. स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए छुट्टी कर दी, ताकि सभी छात्राएं सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें. -नीलम, प्रवक्ता-

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