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मुक्तेश्वर में छात्राओं से छेड़छाड़, लड़कियों ने किया काउंटर अटैक, मनचलों को पीटा, बिच्छू घास लगाई

आज सुबह जब छात्राएं स्कूल जा रही थीं तो तभी उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, छात्राओं ने डरने के बजाय पलटवार कर दिया

MUKTESHWAR GIRL STUDENTS MOLESTED
नैनीताल के मुक्तेश्वर में दो युवकों ने छात्राओं से छेड़छाड़ की (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 1, 2026 at 11:37 AM IST

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नैनीताल: जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र में छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्रता करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाहरी क्षेत्र से आए दो युवकों ने गांव की युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. युवतियों ने विरोध करते हुए दोनों युवकों को बीच सड़क पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी. इसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और युवकों की जमकर धुनाई की. बताया जा रहा है कि युवकों का मुंह काला कर उन्हें बिच्छू घास भी लगाई गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शरारती युवकों ने युवतियों से की छेड़छाड़: स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार सुबह गांव की कुछ छात्राएं स्कूल और बाजार की ओर जा रही थीं. इसी दौरान दो युवकों ने उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दीं. पहले युवतियों ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवकों की अभद्रता बढ़ गई, तो उन्होंने साहस दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी. शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और युवकों की पिटाई कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया.

छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पिटाई: फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है. पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है. यदि शिकायत दर्ज होती है, तो जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

युवकों को बिच्छू घास लगाया: गांव में इस तरह की घटना को देखकर स्थानीय ग्रामीणों का भी पारा चढ़ गया. युवतियों द्वारा छेड़खानी करने वाले युवकों की गई पिटाई और बिच्छू घास लगाएं जाने के बाद स्थानीय लोगों ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया. फ़िलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है. पता लगा रही है कि युवक कहां के रहने वाले हैं और गांव में क्यों आए थे.

युवतियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. युवक दोषी पाए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी.
-डॉ जगदीश चंद्रा, एसपी नैनीताल-

ये भी पढ़ें: स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़, शिक्षक और एनसीसी अधिकारी पर लगा आरोप, उत्तरकाशी का मामला

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