KGBV की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में थार की बेटियों ने दिखाया दमखम, 10 गोल्ड, 1 सिल्वर जीता

प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली बालिका मीना ने बताया कि रस्साकस्सी, भाला फेंक , कबड्डी समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई. इन गेम्स में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा और कई रोचक मुकाबले हुए. उन्होंने बताया कि हमने रस्सा कस्सी के सीनियर ओर जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है.

बाड़मेरः तीन दिवसीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में थार की बेटियों ने रस्सा कस्सी समेत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. कोटा से शनिवार को प्रतियोगिता से भाग लेकर बाड़मेर लौटी बालिकाओं का स्वागत किया गया.

सियानी केजीबीवी स्कूल की प्रभारी राजराजेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि कोटा जिले के इटावा में 3 से 6 फरवरी तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रेदशभर से 1300 के करीब खिलाड़ियों ने भाग लिया. जिले के सियानी से 14 और पूरे जोधपुर संभाग से 40 बालिकाओं ने इसमे भाग लिया. उन्होंने बताया कि हमारी टीम रस्सा सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम रही. इस प्रकार कबड्डी जूनियर वर्ग में बाजी मारकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. इसके साथ ही 100 मीटर दौड़ , जूडो 32 केजी , ऊंची कूद सीनियर, तश्तरी सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. साथ ही खो- खो जुनियर वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करके जीत हासिल की.

राज राजेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान बालिकाओं ने 10 गोल्ड और एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है. उन्होंने बताया कि जूनियर रस्सा कस्सी में जयपुर संभाग को धर्मी , रेशू , रवीना , मूली और सीनियर रस्सा कस्सी में अजमेर को हराकर पूजा , मीना , लक्ष्मी ,नरपत गोल्ड मेडल जीता है. वहीं, जूनियर कबड्डी में जयपुर संभाग को मात देकर पूजा और पुष्पा को गोल्ड मेडल, जबकि खो-खो में ज्योति ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया.