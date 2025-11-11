ETV Bharat / state

बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा रही हैं लड़कियां, पलामू में कम उम्र में हो रही 35 प्रतिशत शादियां

पलामू में बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इस कड़ी में प्रशासन की अहम बैठक हुई है.

Child Marriage In Palamu
पलामू में बाल विवाह. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
पलामूः जिले में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाले लड़कियों की संख्या तीन गुणा बढ़ गई है. 2023 में 12, 2024 में 19 और 2025 में अब तक 35 लड़कियों ने बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन से मदद मांगी है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पलामू के इलाके में होने वाली 35.4 प्रतिशत शादियां बाल विवाह के दायरे में आती हैं.

पलामू जिला प्रशासन लगातार बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को धर्म गुरुओं के साथ पदाधिकारियों ने अहम बैठक की. बैठक में बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की गई और समाज के लोगों से इसके खिलाफ पहल करने की अपील की गई है.

जानकारी देते पलामू डीडीसी जावेद हुसैन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बाल विवाह के खिलाफ किया जागरूक

बैठक में पलामू के उपविकास आयुक्त जावेद हुसैन, सदर एसडीएम सुलोचना मीणा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, एनडीसी नीरज कुमार ने कार्यक्रम में भाग लिया और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक किया है.

इस दौरान समाज कल्याण विभाग के तरफ से जानकारी दी गई की विभिन्न धार्मिक समारोह में धर्म गुरुओं के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ लगातार अपील की जा रही है. दो दिन पहले मेदिनीनगर में एक प्रेमी जोड़ा शादी करने के लिए मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उनकी उम्र कम थी. मंदिर के पुजारी ने इस विवाह का विरोध किया और पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी.

बाल विवाह के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान

पलामू के डीडीसी जावेद हुसैन ने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. बाल विवाह के खिलाफ अच्छी बात यह है की लड़कियां लगातार प्रशासन से अपनी बातों को रख रही हैं और इसका विरोध कर रही हैं. प्रशासनिक स्तर पर कई कार्रवाई की जा रही है और योजना है कि बाल विवाह के दर को शून्य तक ले जाया जाए.

