कबड्डी के मैदान में दिखा बेटियों का दम, 16 टीमों के बीच भिड़ंत, रायपुर की टीम बनी चैंपियन
धमतरी में महिला कबड्डी खिलाड़ियों का दम देखने को मिला.इंटर सेक्टर प्रतियोगिता में रायपुर महाविद्यालय की टीम ने बाजी मारी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2026 at 12:21 PM IST
धमतरी : धमतरी शहर के शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय में महिला कबड्डी प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिला. मैदान में अलग-अलग महाविद्यालयों से आई महिला खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया. मुकाबलों में खिलाड़ियों की फुर्ती, ताकत और रणनीति ने दर्शकों का ध्यान खींचा. प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया.
रायपुर की महिला टीम बनी विजेता
छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था.इस सेक्टर स्तरीय अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में पहला मैच शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी और नेताजी सुभाष शासकीय महाविद्यालय अभनपुर के बीच हुआ. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में गुरुकुल कन्या महाविद्यालय रायपुर और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर की टीमें आमने-सामने रहीं. इसके बाद फाइनल मुकाबला नेताजी सुभाष शासकीय महाविद्यालय अभनपुर और गुरुकुल कन्या महाविद्यालय रायपुर के बीच खेला गया. फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुकुल कन्या महाविद्यालय रायपुर विजेता बना, जबकि नेताजी सुभाष शासकीय महाविद्यालय अभनपुर उपविजेता रहा.
अब राज्य स्तर पर दिखेगा दम
वरिष्ठ खेल अधिकारी रूपेंद्र सिंह चौहान और सेवानिवृत्त वरिष्ठ खेल अधिकारी डॉ. रामानंद यदु ने बताया कि सेक्टर स्तर की इस प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों का चयन रायपुर सेक्टर टीम के लिए किया जाएगा. चयनित महिला खिलाड़ी राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी, जिसका आयोजन बिलासपुर में होगा.
राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों के लिए आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जाने का रास्ता खुलेगा. इस प्रतियोगिता में 16 महिला टीमों ने हिस्सा लिया. इनमें से 12 खिलाड़ियों का चयन रायपुर सेक्टर टीम के लिए किया जाएगा. पहले बेटियों का खेलों की ओर रुझान कम दिखाई देता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं. छात्राएं पढ़ाई के साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं और प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं- डॉ रामानंद यदु,वरिष्ठ खेल अधिकारी
प्राचार्य बोलीं- कबड्डी सिर्फ खेल नहीं, जीवन की सीख भी
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनिता राजपुरिया ने कहा कि कन्या महाविद्यालय में महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होना गौरव की बात है. उन्होंने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि कबड्डी केवल मैदान में ताकत दिखाने का खेल नहीं है, बल्कि इसमें साहस, अनुशासन, रणनीति, आत्मविश्वास और टीम भावना की जरूरत होती है.
जीत और हार खेल का हिस्सा है. असली सफलता पूरे समर्पण और खेल भावना के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में है. मैंने खिलाड़ियों से निर्णायकों के फैसले का सम्मान करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है- डॉ अनिता राजपुरिया, प्राचार्य महाविद्यालय
पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी
इस मौके पर कन्या महाविद्यालय के खेल शिक्षक चंद्रशेखर बांधे ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ खेल भी उतना ही जरूरी है. खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन को भी सकारात्मक बनाता है. जब शरीर और मन स्वस्थ रहता है, तो छात्र अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से पहचानकर उसे निखार सकते हैं. उन्होंने कहा कि आज महिला खिलाड़ी जिस तरह से खेल के मैदान में आगे आ रही हैं, वह आने वाले समय के लिए अच्छी तस्वीर है. ऐसे आयोजनों से छात्राओं को अपनी क्षमता दिखाने के साथ आगे बढ़ने का मंच भी मिलता है.
इस प्रतियोगिता में धमतरी, कुरूद, नगरी, राजिम, गरियाबंद, अभनपुर, आरंग और रायपुर सहित विभिन्न महाविद्यालयों की महिला टीमों ने हिस्सा लिया. पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला और प्रतियोगिता ने यह भी दिखाया कि पढ़ाई के साथ खेलों में भी बेटियां लगातार अपनी पहचान बना रही हैं.
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