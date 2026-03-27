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रांची के तमाड़ में रामनवमी पर बेटियों का दमदार प्रदर्शन, लाठी-तलवार खेल से बटोरी सुर्खियां

रामनवमी पर रांची के तमाड़ में लड़कियों ने लाठी और तलवार से करतब दिखाए.

Ram Navami 2026
लड़कियों ने लाठी और तलवार से करतब दिखाए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 27, 2026 at 8:20 PM IST

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रांची : रामनवमी के पावन अवसर पर रांची के तमाड़ क्षेत्र में इस बार आस्था, उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला. जय श्रीराम के गूंजते नारों से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा, वहीं सड़कों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पारंपरिक झंडा जुलूस और भव्य शोभायात्रा ने आयोजन को और भी खास बना दिया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, आकर्षक झांकियां और भक्ति गीतों के बीच लोगों का उत्साह चरम पर नजर आया.

हालांकि, इस बार के आयोजन की सबसे खास बात रही बेटियों की प्रभावशाली भागीदारी. जुलूस के दौरान आयोजित पारंपरिक लाठी और तलवार के खेल में लड़कियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने साहस, संतुलन व कौशल का शानदार प्रदर्शन किया.

लाठी-तलवार से करतब दिखातीं लड़कियां (Etv Bharat)

हाथों में लाठी और तलवार थामे लड़कियों ने जिस आत्मविश्वास और तालमेल के साथ प्रदर्शन किया, उसने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. तेज रफ्तार और सटीक वार के साथ किया गया यह प्रदर्शन पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु बन गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह लाठी और तलवार का खेल वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक आयोजनों की शोभा बढ़ाता है, बल्कि युवाओं में साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास का भी संचार करता है.

इस आयोजन में बेटियों की सक्रिय भागीदारी ने समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया. वहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच यह भव्य आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

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