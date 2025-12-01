ETV Bharat / state

हजारीबाग में बेटियां कर रही हैं ओलंपिक की तैयारी, अस्मिता एथलीट लीग में जमकर बहाया पसीना

हजारीबाग: जिले की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं. आने वाले दिनों में खेल के क्षेत्र में भी बेटियां मेडल के साथ दिखेंगी. दरअसल, हजारीबाग की कई ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. वे चाहती हैं कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करें. इसे लेकर तैयारी भी कर रही हैं. युवा कार्य एवं खेल विभाग, भारत सरकार और भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा प्रायोजित अस्मिता एथलेटिक्स लीग में यह देखने को भी मिला है.

ओलंपिक में जाने के लिए अभी से तैयारी

केंद्रीय खेल मंत्रालय और एथलेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता लीग का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य महिला एथलीटों को अवसर और पहचान दिलाना है. प्रतियोगिता में 14 और 16 साल से कम आयु की बालिकाएं भाग ले रही हैं. विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल दिए जा रहे हैं. भारत ने 2036 ओलिंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने पेश किया है. इसे लेकर महिला खिलाड़ी अभी से ही जी-तोड़ मेहनत कर रही हैं.

ओलंपिक के लिए खुद को तैयार कर रही बालिकाएं (Etv bharat)

सरकार के प्रयासों से मिला महिलाओं को मौका

उनका कहना है कि बेटियां, बेटों से कम नहीं हैं. ओलंपिक में अपना भी प्रतिनिधित्व हो, इसे देखते हुए तैयारी कर रही हैं. अस्मिता लीग के जरिए अपनी तैयारी दिखाने का भी मौका मिल रहा है. आमतौर पर इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन लड़कियों के लिए नहीं होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने बेहतर प्रयास किया है जिससे इस तरह का आयोजन हो रहा है.