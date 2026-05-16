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HPV टीकाकरण : DM ने कैंसर रोधी वैक्सीनेशन के बारे में समझाया, तो बेटियों ने लगवाए टीके

एचपीवी टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाना है.

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HPV टीकाकरण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 4:40 PM IST

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बागपत: बागपत में डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब बड़ी संख्या में किशोरियां और बच्चियां खुद आगे आकर टीका लगवा रही हैं.

HPV टीकाकरण (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, देश में बेटियों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसी क्रम में शनिवार को बागपत के टटीरी स्थित जनता वैदिक कन्या इंटर कॉलेज से एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जहां पहले तो काफी संकोच भरा माहौल दिखा. सिर्फ 5 छात्राएं ही एचपीवी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आईं.

इस दौरान डीएम अस्मिता लाल भी वहां पहुंचीं, लेकिन वो मंच पर जाने के बजाय छात्राओं के बीच गईं, उनसे बात करना शुरू किया और छात्राओं के मन में आए हर सवाल का जवाब भी दिया. उसके बाद तो वहां का माहौल ही बदल गया. देखते ही देखते टीकाकरण कराने वाली छात्राओं की संख्या 5 से बढ़कर 40 पहुंच गई.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरूरपुर कलां में भी सकारात्मक तस्वीर

ऐसी ही सकारात्मक तस्वीर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरूरपुर कलां में भी देखने को मिली, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सरूरपुर, शिकोहपुर, खेड़की और ट्योढ़ी गांवों में घर-घर जाकर जनसंपर्क किया.

इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने भी किशोरियों को प्रेरित कर खुद उन्हें वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंचाया. इतना ही नहीं, इंटर कॉलेज खेड़की की छात्राओं को भी संगठित कर टीकाकरण केंद्र लाया गया. यहां कुल 37 किशोरियों ने यह सुरक्षा कवच अपनाया.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव का है मकसद

इस एचपीवी टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाना है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर लगाया गया यह टीका बेटियों के सुरक्षित भविष्य की एक मज़बूत ढाल है. टीकाकरण के बाद यहां बच्चियों को सम्मानित करने के साथ-साथ रिफ्रेशमेंट भी दिया गया.

टीका लगवाने के बाद इन बच्चियों ने दूसरी सहेलियों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया.

बता दें कि इस अभियान की जिम्मेदारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सुरुचि शर्मा के पास है. उनके नेतृत्व में टीमें फील्ड में काम कर रही हैं और हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है. डॉ. शर्मा का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र किशोरी टीकाकरण से वंचित न रहे.

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