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बालिका सम्प्रेक्षण गृह केवल आश्रय नहीं, बेटियों के व्यक्तित्व निर्माण और आत्मनिर्भरता का बनें केंद्र - राज्यपाल आनंदी बेन पटेल

बाराबंकी के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का राज्यपाल ने दौरा किया. ( ईटीवी भारत )

इसी प्रेरणा के तहत मंगलवार को डॉक्टर राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बाराबंकी के सम्प्रेक्षण गृह को चार कम्प्यूटर सेट और एक डिस्प्ले मॉनिटर के साथ लैब स्थापित किया है. बाराबंकी सम्प्रेक्षण गृह पहुंची राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया.

जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह ने बताया कि बाराबंकी राजकीय सम्प्रेक्षण किशोरी गृह में 34 किशोरियां हैं. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूनिवर्सिटीज और मेडिकल संस्थाओं को महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत चलने वाली संस्थाओं को एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित किया था.

बताते चलें कि सूबे में किशोरियों के लिए दो राजकीय सम्प्रेक्षण गृह है.एक गाज़ियाबाद में है तो दूसरा बाराबंकी में है. इन सुधार ग्रहों का संचालन महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है. जहां किशोरियों के सुधार,शिक्षा और कौशल विकास की व्यवस्था की जाती है.

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बालिका सम्प्रेक्षण गृह का दौरा किया. (ईटीवी भारत)

यही नहीं डॉक्टर राममनोहर लोहिया संस्थान ने इन किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का टीका भी लगाया है. मंगलवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं एचपीवी टीकाकरण और कम्प्यूटर लैब का शुभारम्भ किया.

बाराबंकी: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की प्रेरणा पर डॉक्टर राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने बाराबंकी के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोरी में रह रही किशोरियों को बेहतर शिक्षा के लिए एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब की स्थापना की है.

उसके बाद राज्यपाल ने सम्प्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजनाओं के सम्बंध में जानकारी ली.

इस दौरान उन्होंने किशोरियों को बताया कि जनभवन में लखनऊ सिंधीखेड़ा की 40 किशोरियां आती हैं, जिन्हें हर विधा का कौशल सिखाया जा रहा है. उन्हें बेहतरीन व्यंजन बनाने सिखाये जा रहे हैं. साथ ही उन्हें अपना बचाव करने के लिए जूडो-कराटे भी सिखाये जा रहे हैं.

बैंड बजाने सहित सांस्कृतिक गतिविधियों, मंच संचालन और विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने इन किशोरियों को भी कम्प्यूटर शिक्षा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी कला, ब्यूटीशियन प्रशिक्षण, पाककला तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया.

किशोरियों को लगाए गए एचपीवी के टीके

इस दौरान सम्प्रेक्षण गृह में रह रही 34 किशोरियों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 7 किशोरियों को एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीके लगाए गए. इस दौरान उन्होंने किशोरियों को शैक्षणिक किट प्रदान किया. किशोरियों से बातचीत के बाद राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन किशोरियों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे तमाम प्रोग्राम सिखाएं जाये, ताकि ये किशोरियां जब सम्प्रेक्षण गृह से बाहर जाय तो स्वावलम्बी हो सकें.

उन्होंने कहा कि बालिका गृह केवल आश्रय नही,बेटियों के व्यक्तित्व निर्माण और आत्मनिर्भरता का केंद्र बनें. उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए नियमित अध्ययन, कम्प्यूटर शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही पुस्तकालय,लेखन,पेंटिंग और रचनात्मक गतिविधियों से बेटियों में आत्मविश्वास विकसित करें.

किशोरियों को कराया जाए जनभवन का विजिट

इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि इन किशोरियों को किसी एक दिन जनभवन का विजिट कराया जाये, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो. साथ ही सिंधीखेड़ा बालिका गृह की बालिकाओं के साथ संवाद कराया जाये. जिससे उन्हें अनुभव हों.

इस मौके पर राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद सतीश चंद्र शर्मा, जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, सीडीओ अन्ना सूदन तथा डॉक्टर राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.