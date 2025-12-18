ETV Bharat / state

गांव की बेटियां जीत रहीं गोल्ड, तालाब में तैराकी सीख बना रहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड

तैराक वैशाली बंजारे कहती हैं कि उनका चयन एशियाई तैराकी प्रतियोगिता के लिए हो चुका है. वो यहां पर लगातार प्रैक्टिस के लिए आती हैं. अगर जिला प्रशासन उनके जैसे खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल का बंदोबस्त कर दे, तो वो कई रिकार्ड अपने नाम कर सकती हैं. वैशाली कहती हैं कि वो इसी तालाब से तैराकी सीखकर अबतक कई प्रतिस्पर्धाओं में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीत चुकी हैं. उनकी जीत की लिस्ट में दर्जनों खिताब शामिल हैं. वैशाली कहती हैं कि उनका सपना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी में अपना और देश का नाम रोशन करें. लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उनको सीखने के लिए सही व्यवस्था मिले, स्वीमिंग पूल की सुविधा मिले.

पुरई गांव की ज्यादातर बेटियां पढ़ाई के साथ साथ खेल मैदान में भी अपना हुनर दिखा रही हैं. तैराकी सीख रही बेटियां कहती हैं कि इस गांव में जितने भी बच्चे हैं, वो किसी न किसी खेल से जुड़े हैं. कोई तैराकी में दर्जनों मेडल जीत चुका है, तो कोई खो-खो और कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर चुका है. दूसरे गांव के लोग पुरई को खिलाड़ियों वाला गांव भी कहने लगे हैं. खेल के मैदान में पुरई की बेटियों ने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, उससे उनके माता पिता भी खुद को गौरवान्वित मानते हैं.

दुर्ग: कड़ी मेहनत, हार न मानने की भावना हमें जिंदगी में जीत दिलाती है. मुश्किल हालात में आगे बढ़ने वाले लोग अक्सर दूसरों के सामने मिसाल पेश करते हैं. जीत की कुछ ऐसी ही परिभाषा गढ़ रहे हैं छोटे से गांव पुरई के बेटे बेटियां. तैराकी के खेल में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाली ये बेटियां हर दिन गांव के तालाब में जाकर घंटों प्रैक्टिस करती हैं. बेटियों को इस बात का जरुर मलाल है कि उनके पास सीखने के लिए स्वीमिंग पूल की सुविधा नहीं है. लेकिन इस बात से उनका हौसला कम नहीं होता, बल्कि उनका हौसला और कड़ी प्रैक्टिस कर अगले इवेंट में गोल्ड जीतने का लक्ष्य तय कर लेता है.

तैराकी में बना चुके हैं कई नेशनल रिकार्ड

खिलाड़ियों को तैराकी सिखाने वाले कोच भी कहते हैं, अगर इनको सही से कोचिंग मिले तो ये तैराकी में कई रिकार्ड बना सकते हैं. कोच कहते हैं कि सीमित संसाधनों और खतरे के बीच भी तैराकी सीखकर इन लड़कियों ने राष्ट्रीय और एशियाई स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए हैं. संबंधित विभाग अगर हमें सुविधा मुहैया कराए तो हम प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे.

खिलाड़ियों और कोच की मांग

बच्चों को तैराकी सिखाने वाली कोच निशा ओझा कहती हैं, मैं बच्चों को कोचिंग जरुर देती हूं, लेकिन मैं खुद को भी एक खिलाड़ी ही मानती हूं. तैराकी में इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं. कोच निशा कहती हैं कि तालाब में तैराकी सीखना खतरनाक है लेकिन क्या करें, हमारे पास और कोई साधान नहीं है, जहां इनको ट्रेनिंग दी जाए. निशा कहती हैं, जिला प्रशासन या खेल विभाग हमें स्वीमिंग पूल उपलब्ध करा दे तो हम इन खिलाड़ियों को गोल्ड जीतने के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे.

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हो चुका नाम

करीब 15 सालों से तैराकी की ट्रेनिंग दे रहे कोच ओम प्रकाश ओझा की भी यही शिकायत है. ओम प्रकाश कहते हैं कि बच्चे तब और बेहतर रिजल्ट देंगे, जब उनको सीखने के लिए सुरक्षित और बेहतर व्यवस्था मिल पाएगी. कोच कहते हैं कि हम बच्चों को यहां पर रोज 4 से 5 घंटों की ट्रेनिंग देते हैं. गांव की बच्चियां यहां बड़ी संख्या में तैराकी की प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं. प्रैक्टिस करने वालों में कई ऐसी छात्राएं भी हैं जो तैराकी में कई रिकार्ड भी राष्ट्रीय स्तर पर बना चुकी हैं. तैराकी सिखाने वाले कोच ओम प्रकाश ओझा कहते हैं कि गांव की 2 लड़कियों ने तालाब में 8 और 5 घंटे तैराकी कर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराया है. कोच कहते हैं कि उन बच्चियों का सपना है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकार्ड दर्ज कराएं. लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम मदद मिल मिलेगी.

बेटियों का भविष्य संवारने के लिए गांव वालों ने उठाया बीड़ा

गांव के लोग भी अपनी बेटियों का भविष्य संवारने के लिए आगे आए हैं. गांव के लोग अब मिलकर स्वीमिंग पूल के निर्माण की योजना पर काम कर रहे हैं. गांव वाले चाहते हैं कि समय रहते इनको सीखने का बेहतर मौका दिया जाए. सीखने का समय निकल गया तो तैराकी के क्षेत्र में उनका रिकार्ड बनाने का सपना सच नहीं हो पाएगा. बेटियों की प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए पुरई गांव के ग्रामीण एकजुट हैं. गांव वालों का कहना कि उनकी बेटियां देश और प्रदेश का नाम रोशन करें इसके लिए वो हर आर्थिक मुश्किलों का सामना करने को तैयार हैं.



बंदूक वाले हाथों में हुनर, सरेंडर नक्सलियों को मिल रही स्किल ट्रेनिंग, हर हाथ को मिल रहा रोजगार

जेल की दीवारों के भीतर से निकली उम्मीद की किरण, बंदियों ने हाथों से गढ़ी गणेश प्रतिमा, जिन्हें देखने और खरीदने उमड़ रही भीड़

दिव्यांग ने बनाया विशाल दशानन, रावण दहन में दिखेगा हुनर, हौसलों की पंख से भर रहे उड़ान

दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर, बुलंद हौसले और हुनर से जिंदगी में भर रहे खुशियों के रंग