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कालकाजी गैंगरेप मामले पर फूटा छात्रों का गुस्सा, कहा- महिला सुरक्षा के लिए पुलिस उठाए ठोस कदम

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास 17 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर बुधवार को लेडी श्री राम कॉलेज सहित कई कॉलेजों की छात्राओं ने अमर कॉलोनी में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्राओं को समझाने के लिए दिल्ली पुलिस के एसीपी एवं अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने छात्राओं से बातचीत भी की.

साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि घटना को लेकर दिल्ली पुलिस कड़े कदम उठाएगी. हालांकि इसके बावजूद छात्राओं ने पुलिस का आश्वासन नहीं माना और प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने मांग की कि जब तक हम लोगों के लिए दिल्ली सरकार सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे.

विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

गौरतलब है कि, 21 सितंबर को पीसीआर कॉल पर 17 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि वह अपनी 17 साल की दोस्त के साथ दिल्ली के कालकाजी मंदिर आई थी. मंदिर में दर्शन के बाद, दोनों आस्था कुंज पार्क के अंदर चले गए. इसके बाद शाम करीब 7:30 बजे, लगभग 25-30 साल के तीन लोग आए, उनसे कहा कि वे पुलिस से हैं और उन्हें धमकाया. उसने आगे बताया कि उनमें से एक ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की इस सख्त कार्रवाई के बाद राजधानी में महिला सुरक्षा और पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.