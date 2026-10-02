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बिलासपुर में सरकारी स्कूल की छात्राओं का फूटा गुस्सा, टीचर और प्रिंसिपल पर लगाए कई आरोप

मल्हाल के शासकीय हायर सेकेंड्री स्कूल की छात्राओं ने बताया कि बीईओ और डीईओ से भी उन्होंने अपनी परेशानी बताई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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बिलासपुर छात्राओं का हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: कलेक्ट्रेट कार्यालय में मल्हार से आई स्कूली छात्राओं ने जमकर हंगामा किया. लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. मल्हार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं अपनी शिकायत लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गई और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को घेर लिया.

फीस के नाम पर वसूली, गाइड से पढ़ाई, छात्राओं से गाली गलौज और टीचर पर बुरी नजर रखने का आरोप

छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में फीस के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं. इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्य वेद शुक्ला छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करते हैं. शिकायत करने पर FIR करने की धमकी देते हैं. कुछ छात्राओं ने एक शिक्षक पर गलत नजर रखने का आरोप भी लगाया. छात्राओं का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी दी जाती है. इन सभी गतिविधियों में प्राचार्य के साथ अन्य शिक्षक भी प्राचार्य का साथ देते हैं.

बिलासपुर के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने कई आरोप लगाए (ETV Bharat Chhattisgarh)

संस्कृत के टीचर गाइड से पढ़ाते हैं, कई बार सो जाते हैं. कई छात्राओं पर उनकी गलत नजर रहती है. सवाल पूछने पर भी कहते हैं कि संस्कृत पढ़कर क्या करोगे- छात्रा

सामाजिक विज्ञान के छात्र हम से उत्तर पुस्तिका चेक करने बोलते हैं. हमने जब मना किया तो हमें धमकी भी दी गई- छात्रा

सामाजिक विज्ञान की कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, और अब परीक्षा भी हो गई है- छात्रा

एक्सापायरी सैनिटरी पैड देने का आरोप

छात्राओं ने स्कूल में सैनिटरी पैड की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शासन की योजना के तहत मिलने वाले सैनिटरी पैड के लिए स्कूल में पैसे लिए जाते हैं और एक्सपायर्ड सैनिटरी पैड उपयोग करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है. छात्राओं ने इस बात की कई बार अलग अलग जगहों पर शिकायत की. लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई.

परीक्षा के लिए हम से 1250 रुपये पैसे लिए और कोई रसीद नहीं दी गई. प्रिंसीपल गाली गलौज करते हैं. एक बच्चे से फीस ली गई साथ ही उससे पंखा भी मांगा गया. कई टीचर की हम पर बुरी नजर रहती है. एक्सपायरी सेनेटरी पैड यूज करने बोलते हैं -छात्रा

छात्राओं ने बताया कि उनसे ज्यादा फीस ली जा रही है, कच्ची रसीद दी जा रही है. डीईओ को जांच के निर्देश दिए है -बीएस साव, डिप्टी कलेक्टर

छात्राओं की शिकायत पर बनी जांच कमेटी

छात्राओं ने स्कूल में शिक्षकों के बदलाव और पूरे मामले की जांच की मांग की है. छात्राओं ने बताया कि बीईओ और डीईओ से भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन अधिकारी भी मामले को रफा दफा करने में लगे रहे. फिलहाल छात्राओं के हंगामे के बाद DEO संदीप पाण्डेय ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर कार्रवाई की बात कही है.

छात्राओं की शिकायत पर तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है. छात्राओं ने ज्यादा फीस लेने और प्रताड़ित करने की शिकायत की है. जांच के बाद दोषी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी - संदीप पाण्डेय, जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर

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