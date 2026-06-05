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MBBS में बढ़ता बेटियों का दबदबा: चूरू मेडिकल कॉलेज से निकले डॉक्टर्स में 50 फीसदी हिस्सेदारी इनकी...

चूरू मेडिकल कॉलेज से बने 514 डॉक्टरों में 254 महिलाएं. वर्ष 2021 में तो 150 विद्यार्थियों में से 84 छात्राएं थीं.

Girls studying at Churu Medical College
चूरू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती गर्ल्स (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 4:35 PM IST

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चूरू: चिकित्सा जैसे चुनौतीपूर्ण पेशे में बेटियां का दबदबा बढ़ने लगा है. चूरू के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पिछले वर्षों के आंकड़े इस बदलाव के गवाह हैं. वर्ष 2018 से 2025 तक कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लेने वालों में लगभग 50 प्रतिशत छात्राएं हैं. डॉक्टर बनकर निकलने वालों में बेटियों की भागीदारी लगभग बेटों के बराबर रही है. चूरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी. शुरू में यहां 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दिया गया. वर्ष 2019 से सीटें बढ़ाकर 150 कर दी गई. वर्ष 2018 से 2025 तक कुल 1150 विद्यार्थियों ने कॉलेज में प्रवेश लिया. इनमें 625 छात्र और 524 छात्राएं रहीं.

छात्राओं की बढ़ी भागीदारी: एमबीबीएस में प्रवेश के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 और 2022 में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही. वर्ष 2021 में 150 विद्यार्थियों में से 84 छात्राएं थीं. वर्ष 2022 में 77 छात्राओं ने प्रवेश लिया. वर्ष 2018 से 2021 तक के चार बैचों का एमबीबीएस कोर्स पूरा हो चुका है. इन चार बैचों से कुल 514 डॉक्टर बने. इनमें 260 पुरुष और 254 महिला डॉक्टर हैं. महिला डॉक्टरों की बढ़ती संख्या में वर्ष 2021 का बैच मील का पत्थर साबित हुआ. इस बैच में 54 छात्रों के मुकाबले 83 छात्राएं डॉक्टर बनीं. यह पहली बार था जब किसी बैच में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक महिला डॉक्टर तैयार हुईं.

क्या बोलीं मेडिकल छात्राएं आप भी सुनिये... (ETV Bharat Churu)

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चार बैच के आंकड़े

वर्ष छात्र छात्राएं कुल
201855 44 99
2019 69 63 132
2020 82 64 146
2021 54 83 137
कुल 260 254 514

समाज का बदला रहा नजरिया: चूरू के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. महेश पुकार का मानना है कि चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी संकेत है कि समाज में बालिका शिक्षा और करियर को लेकर पुरानी रूढ़ियां टूट रही हैं. ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कई महिला मरीज, विशेषकर स्त्री एवं प्रसूति रोगों से जुड़ी समस्याओं को लेकर पुरुष डॉक्टरों के सामने खुलकर बात करने में संकोच करती हैं. महिला डॉक्टरों की बढ़ती संख्या से महिलाओं के इलाज के लिए आगे आने की प्रवृत्ति में सकारात्मक सुधार हो रहा है. वहीं, डॉ. रिजवाना खान का कहना है, आज बेटियां हर क्षेत्र में प्रतिभा साबित कर रही हैं. मेडिकल शिक्षा में बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि परिवार अब बेटियों के सपनों को भी बराबर महत्व दे रहे हैं. डॉ. पूजा बेदा ने कहा कि महिला डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं. यह बदलाव समाज में बढ़ती जागरूकता और शिक्षा का सकारात्मक परिणाम है.

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CHURU GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE
50 PERCENT OF MBBS STUDENTS GIRLS
INCREASED FEMALE STUDENTS IN MBBS
एमबीबीएस में बेटों के बराबर बेटियां
GIRLS DOMINANCE IN MBBS

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