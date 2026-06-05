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MBBS में बढ़ता बेटियों का दबदबा: चूरू मेडिकल कॉलेज से निकले डॉक्टर्स में 50 फीसदी हिस्सेदारी इनकी...

चूरू: चिकित्सा जैसे चुनौतीपूर्ण पेशे में बेटियां का दबदबा बढ़ने लगा है. चूरू के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पिछले वर्षों के आंकड़े इस बदलाव के गवाह हैं. वर्ष 2018 से 2025 तक कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला लेने वालों में लगभग 50 प्रतिशत छात्राएं हैं. डॉक्टर बनकर निकलने वालों में बेटियों की भागीदारी लगभग बेटों के बराबर रही है. चूरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी. शुरू में यहां 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दिया गया. वर्ष 2019 से सीटें बढ़ाकर 150 कर दी गई. वर्ष 2018 से 2025 तक कुल 1150 विद्यार्थियों ने कॉलेज में प्रवेश लिया. इनमें 625 छात्र और 524 छात्राएं रहीं.

छात्राओं की बढ़ी भागीदारी: एमबीबीएस में प्रवेश के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 और 2022 में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही. वर्ष 2021 में 150 विद्यार्थियों में से 84 छात्राएं थीं. वर्ष 2022 में 77 छात्राओं ने प्रवेश लिया. वर्ष 2018 से 2021 तक के चार बैचों का एमबीबीएस कोर्स पूरा हो चुका है. इन चार बैचों से कुल 514 डॉक्टर बने. इनमें 260 पुरुष और 254 महिला डॉक्टर हैं. महिला डॉक्टरों की बढ़ती संख्या में वर्ष 2021 का बैच मील का पत्थर साबित हुआ. इस बैच में 54 छात्रों के मुकाबले 83 छात्राएं डॉक्टर बनीं. यह पहली बार था जब किसी बैच में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक महिला डॉक्टर तैयार हुईं.