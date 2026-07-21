बदलते बस्तर की नई उड़ान, कारली की बेटियों ने NEET UG में रचा इतिहास, जिले का नाम हुआ रोशन
दंतेवाड़ा जिले की बेटियों ने NEET UG परीक्षा में इतिहास रचा है.जिले की बेटियों ने अपने मेहनत के बूते इस मुकाम को हासिल किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 1:01 PM IST
दंतेवाड़ा : कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाला बस्तर अब शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है. जिले के अंतिम छोर तक पहुंची गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिख रहा है. इसका ताजा उदाहरण छू लो आसमान कन्या आवासीय कोचिंग सेंटर, कारली की छात्राओं ने पेश किया है. यदि बात पूरे जिले की करें तो कुल 22 छात्रों ने नीट एग्जाम में सफलता हासिल की है.
NEET UG की परीक्षा में लहराया परचम
साल 2026 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET-UG में संस्था की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने परिवार और विद्यालय, बल्कि पूरे दंतेवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है.छात्राओं की इस सफलता से जिले में खुशी का माहौल है. ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों से आने वाली इन बेटियों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में परचम लहरा सकती है.
किन छात्राओं ने पाई सफलता ?
संस्था की छात्रा दीपा मरकाम (पिता– जोगाराम) ने 412 अंक हासिल कर सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. वहीं नेहा नायक (पिता– वीर कुमार नायक) ने 388 अंक, उर्वशी ठाकुर (पिता– नरेंद्र कुमार ठाकुर) ने 375 अंक, तनिषा दास (पिता– रामस्वामी दास) ने 355 अंक, वासनी कोवाशी (पिता– मनकू राम) ने 345 अंक, दिव्यांजलि मोडियामी (पिता– किश्टैया मोडियामी) ने 317 अंक, पारो मरकाम (पिता– केशव मरकाम) ने 312 अंक, प्रार्थना सोरी (पिता– रामदेव सोरी) ने 310 अंक, रानू कुंजाम (पिता– दिनेश कुंजाम) ने 308 अंक तथा रिंकी नाग (पिता– पोदिया) ने 300 अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की.
कलेक्टर ने उज्जवल भविष्य की कामना की
इन छात्राओं को अब काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद एवं पशु चिकित्सा जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा. छात्राओं की इस उपलब्धि पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सभी सफल छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि यह सफलता दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है. जिले की बेटियां अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.
संस्था में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है बेहतर
संस्था प्रबंधन ने बताया कि यह सफलता छात्राओं की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन, नियमित टेस्ट सीरीज, अनुशासित अध्ययन वातावरण और अभिभावकों के सतत सहयोग का परिणाम है.संस्था में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी कराई जाती है, जिससे लगातार बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं.
जनप्रतिनिधियों ने भी दी शुभकामनाएं
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर, जिला मिशन समन्वयक हरीश गौतम ने संस्था पहुंचकर सफल छात्राओं से आत्मीय मुलाकात की. उन्होंने छात्राओं का मुंह मीठा कराते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि इन बेटियों की सफलता जिले के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी और आने वाले वर्षों में दंतेवाड़ा शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा. जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने विशेष रूप से अपने क्षेत्र पोटाली और पालनार की सफल छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि वे उनके घर जाकर अभिभावकों से भी मुलाकात करेंगे और इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देंगे.
छात्राओं ने शिक्षकों को दिया सफलता का श्रेय
सफल छात्राओं ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों, संस्था के अनुशासित माहौल और परिवार के सहयोग को दिया.उन्होंने भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज और विशेष रूप से बस्तर के लोगों की सेवा करने की इच्छा जताई है. छात्राओं ने दंतेवाड़ा में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर खुशी जाहिर करते हुए इच्छा व्यक्त की कि उन्हें आगे की पढ़ाई अपने ही जिले के मेडिकल कॉलेज में करने का अवसर मिले.
छू लो आसमान कन्या आवासीय कोचिंग सेंटर का जलवा
छू लो आसमान कन्या आवासीय कोचिंग सेंटर संस्था के नोडल अधिकारी बीएस ताती, अधीक्षिका रविंद्र सैनी समेत सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने छात्राओं की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. आने वाले समय में भी संस्था के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे इसका प्रयास निरंतर जारी रहेगा.
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