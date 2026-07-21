ETV Bharat / state

बदलते बस्तर की नई उड़ान, कारली की बेटियों ने NEET UG में रचा इतिहास, जिले का नाम हुआ रोशन

दंतेवाड़ा : कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाला बस्तर अब शिक्षा के क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है. जिले के अंतिम छोर तक पहुंची गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिख रहा है. इसका ताजा उदाहरण छू लो आसमान कन्या आवासीय कोचिंग सेंटर, कारली की छात्राओं ने पेश किया है. यदि बात पूरे जिले की करें तो कुल 22 छात्रों ने नीट एग्जाम में सफलता हासिल की है.

NEET UG की परीक्षा में लहराया परचम

साल 2026 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET-UG में संस्था की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने परिवार और विद्यालय, बल्कि पूरे दंतेवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है.छात्राओं की इस सफलता से जिले में खुशी का माहौल है. ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों से आने वाली इन बेटियों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में परचम लहरा सकती है.

कारली की बेटियों ने NEET UG में रचा इतिहास (ETV BHARAT CHATTISGARH)

किन छात्राओं ने पाई सफलता ?

संस्था की छात्रा दीपा मरकाम (पिता– जोगाराम) ने 412 अंक हासिल कर सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. वहीं नेहा नायक (पिता– वीर कुमार नायक) ने 388 अंक, उर्वशी ठाकुर (पिता– नरेंद्र कुमार ठाकुर) ने 375 अंक, तनिषा दास (पिता– रामस्वामी दास) ने 355 अंक, वासनी कोवाशी (पिता– मनकू राम) ने 345 अंक, दिव्यांजलि मोडियामी (पिता– किश्टैया मोडियामी) ने 317 अंक, पारो मरकाम (पिता– केशव मरकाम) ने 312 अंक, प्रार्थना सोरी (पिता– रामदेव सोरी) ने 310 अंक, रानू कुंजाम (पिता– दिनेश कुंजाम) ने 308 अंक तथा रिंकी नाग (पिता– पोदिया) ने 300 अंक प्राप्त कर सफलता अर्जित की.

कलेक्टर ने उज्जवल भविष्य की कामना की

इन छात्राओं को अब काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद एवं पशु चिकित्सा जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा. छात्राओं की इस उपलब्धि पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सभी सफल छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि यह सफलता दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है. जिले की बेटियां अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है.