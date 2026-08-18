दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में मिली युवती की लाश, हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की आशंका; हिरासत में आरोपी
दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक सूटकेस के अंदर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है.
Published : August 18, 2026 at 8:02 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके शव को एक सूटकेस के अंदर छिपाकर फेंक दिया गया. इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पुलिस को इस जघन्य हत्याकांड के संबंध में एक गुप्त सूचना मिली. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक विशेष जाल बिछाया और मुख्य आरोपी को धर दबोचा. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अजीत विहार इलाके से उस सूटकेस को भी बरामद कर लिया है, जिसमें शव को छिपाया गया था. इसके बाद इंस्पेक्टर विश्वेंद्र चौधरी की निगरानी में टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अविनाश को अपनी गिरफ्त में लिया.
#WATCH | Delhi: Outer North DCP Shobhit Saxena says, "Our special staff team is very active in Mukundpur and the surrounding areas because many complaints related to organized crime come in from there every day. We have an informant from there. He told us that a man, very… https://t.co/Hx4tNXAVW6 pic.twitter.com/9gRqjo9kPl— ANI (@ANI) August 18, 2026
पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतका हाल ही में बिहार से दिल्ली आई थी. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का ही एक रिश्तेदार है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे की असल वजहों का पूरी तरह से खुलासा हो सके.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने नाबालिग के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों और समय का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि क्या मृतका के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ था या नहीं.
STORY | Girl's body found in suitcase in Delhi's Burari, arrested suspect a relative— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026
The body of a girl was found inside a suitcase in Delhi's Burari area after a relative, now arrested for the previously unreported killing, led a police team to the spot where it was hidden, an… pic.twitter.com/iJ6QQ8IIpP
इस दर्दनाक घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और परिजनों में गहरा रोष व्याप्त है. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बुराड़ी में नाबालिग की हत्या के मामले पर DCP आउटर नॉर्थ शोभित सक्सेना ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध बाइक पर एक सूटकेस लेकर गया था और जब वह वापस आया तब उसके पास सूटकेस नहीं थी. पूछताछ में पता चला कि उसने अपनी एक नाबालिग कज़न की हत्या करके शव सूटकेस में डालकर बुराड़ी के पास जंगल में फेंक दिया. शव बरामद हो गया है. आरोपी 21-22 साल का लड़का है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. काफी समय से यही रह रहे हैं.
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