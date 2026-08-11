देवघर में बाल विवाह की चिंताजनक तस्वीर, कम उम्र में लड़कियां हो रहीं गर्भवती
देवघर में बाल विवाह एक गंभीर चुनौती बन गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम उम्र में लड़कियां गर्भवती हो रही हैं.
Published : August 11, 2026 at 5:01 PM IST
देवघर: झारखंड में साक्षरता की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण बाल विवाह और बाल मजदूरी जैसी समस्याएं आज भी चुनौती बनी हुई हैं, खासकर देवघर जिले में बाल विवाह की स्थिति चिंताजनक है. आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह के मामलों में देवघर पूरे झारखंड में दूसरे स्थान पर है.
बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और बाल संरक्षण विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके बावजूद कम उम्र में लड़कियों की शादी और उसके बाद होने वाले गर्भावस्था के मामले सामने आ रहे हैं.
25 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में
दरअसल, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले में गर्भवती महिलाओं की जांच की गई. इस दौरान कई ऐसी गर्भवती महिलाएं सामने आईं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थीं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 25 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी (HRP) की श्रेणी में आ रही हैं. इनमें कम उम्र की युवतियां भी शामिल हैं.
स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कर्मचारियों के अनुसार, प्रतिदिन करीब 5 से 7 ऐसी गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रही हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती हैं. कम उम्र में गर्भधारण के कारण उन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में रखा जाता है.
प्रेगनेंसी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं
इस मामले को लेकर देवघर के सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा ने भी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान कुछ प्रखंडों से सामने आए आंकड़े निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं. स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.
कम उम्र की लड़कियों का गर्भवती होना चिंताजनक
सिविल सर्जन ने बताया कि सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ सिलसिलेवार बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी. इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद कम उम्र की लड़कियां गर्भवती क्यों हो रही हैं. इसके साथ ही बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले मामलों की जानकारी संबंधित विभाग को दी जाएगी, ताकि कम उम्र में बच्चों की शादी कराने वाले परिवारों को जागरूक किया जा सके और बच्चियों को उनकी पढ़ाई और विकास की उम्र में विवाह से रोका जा सके.
यह समस्या प्रशासन और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय
नियम के अनुसार, लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है. इसके बावजूद देवघर में बाल विवाह के मामले सामने आना प्रशासन और समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की समीक्षा के बाद यह देखने वाली बात होगी कि बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने और कम उम्र में गर्भधारण के मामलों को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं.
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