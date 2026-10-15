फिल्म 'नायक' की तर्ज पर यहां बच्चियों को बनाया जा रहा एक दिन का मुख्य पार्षद, नौ दिन..नौ बच्चियां संभालेंगी जिम्मेदारी
कटिहार में फिल्म 'नायक' की तर्ज पर नौ दिनों तक नौ बच्चियां संभालेंगी मुख्य पार्षद की कुर्सी. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 15, 2026 at 6:58 PM IST
कटिहार: फिल्म 'नायक' में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो कई लोगों ने देखी होगी, लेकिन बिहार के कटिहार जिले के बरारी नगर पंचायत में नवरात्र के अवसर पर कुछ ऐसा ही अनोखा प्रयोग देखने को मिल रहा है. यहां बच्चियों को एक दिन के लिए मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठाकर उन्हें नेतृत्व करने और जिम्मेदारियों को करीब से समझने का अवसर दिया जा रहा है.
मुख्य पार्षद बबीता कश्यप की पहल
मुख्य पार्षद बबीता कश्यप की इस पहल की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है. नवरात्र में मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और कन्या पूजन की परंपरा के बीच उन्होंने नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है. इसके तहत नौ दिनों तक अलग-अलग क्षेत्रों की नौ बच्चियों को सांकेतिक रूप से एक-एक दिन के लिए मुख्य पार्षद बनाया जा रहा है.
बच्चियों को मिल रहा व्यावहारिक अनुभव
बच्चियों को नगर पंचायत कार्यालय स्थित मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठाया जाता है. वहां वे लोगों की समस्याएं सुनने और कार्यालय के कामकाज को समझने का अनुभव प्राप्त करती हैं. यह केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि उन्हें जनसेवा की बारीकियां सिखाने का माध्यम बन रही है.
नेतृत्व क्षमता विकसित करने का उद्देश्य
बबीता कश्यप का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल बच्चियों को कुर्सी पर बैठाना नहीं, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है. उनका मानना है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने और कुछ नया सीखने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह किसी को आईएएस या आईपीएस अधिकारी तो नहीं बना सकती, लेकिन अपने स्तर से बच्चियों को नेतृत्व का अनुभव जरूर दे सकती हैं.
"मैं किसी को आईएएस या आईपीएस अधिकारी नहीं बना सकती लेकिन अपने स्तर से बच्चियों को नेतृत्व का अनुभव जरूर दूंगी. मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठने से उन्हें यह समझने का मौका मिलता है कि जनता की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान तलाशना और जिम्मेदारी निभाना कितना महत्वपूर्ण है."-बबीता कश्यप, मुख्य पार्षद
11 वर्षीय दृष्टि भरतीया बनीं एक दिन की मुख्य पार्षद
इसी पहल के तहत 11 वर्षीय दृष्टि भरतीया को एक दिन के लिए सांकेतिक मुख्य पार्षद बनाया गया. मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठकर दृष्टि काफी उत्साहित नजर आईं. उनके लिए यह अनुभव खास रहा, क्योंकि इस उम्र में उन्हें नगर पंचायत के कामकाज और जनसमस्याओं को करीब से समझने का मौका मिला.
बच्ची का उत्साह और संकल्प
दृष्टि ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बबीता कश्यप को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, “मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बबीता आंटी ने मुझे मुख्य पार्षद बनाया. मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं. बड़ी होकर मैं आंटी से सीख लेकर लोगों के लिए काम करूंगी.”
नारी सशक्तीकरण की दिशा में अनोखा प्रयास
बबीता कश्यप की इस पहल के जरिए बच्चियों को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वे भी समाज का नेतृत्व कर सकती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ सकती हैं. नवरात्र के दौरान कन्या पूजन को सम्मान और प्रोत्साहन से जोड़ने वाली यह पहल बच्चियों के लिए सीखने का अवसर बन रही है. बरारी नगर पंचायत में नौ दिनों तक चलने वाला यह प्रयोग चर्चा का विषय बन गया है.
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