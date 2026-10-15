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फिल्म 'नायक' की तर्ज पर यहां बच्चियों को बनाया जा रहा एक दिन का मुख्य पार्षद, नौ दिन..नौ बच्चियां संभालेंगी जिम्मेदारी

बरारी नगर पंचायत मुख्य पार्षद ( ETV Bharat )

कटिहार: फिल्म 'नायक' में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने की कहानी तो कई लोगों ने देखी होगी, लेकिन बिहार के कटिहार जिले के बरारी नगर पंचायत में नवरात्र के अवसर पर कुछ ऐसा ही अनोखा प्रयोग देखने को मिल रहा है. यहां बच्चियों को एक दिन के लिए मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठाकर उन्हें नेतृत्व करने और जिम्मेदारियों को करीब से समझने का अवसर दिया जा रहा है.

मुख्य पार्षद बबीता कश्यप की पहल