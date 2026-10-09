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बिलासपुर में गरबा ड्रेस में लड़कियों ने सिगरेट का धुआं उड़ाया, पिस्टल लहराई, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन एवं नकली पिस्टल दिखाते REEL बनाई, अब गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: शहर में गरबा की ड्रेस पहनकर सिगरेट पीने और हाथ में नकली पिस्टल दिखाकर वीडियो बनाना कुछ युवतियों और युवकों भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद, भारतीय संस्कृति के अपमान और समाज में गलत संदेश फैलाने के आरोप में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है.

गरबा पास के प्रचार के लिए बनाया वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी. बताया कि एक युवती व उसके कुछ सहयोगियों ने गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन किया और पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर गरबा टिकट/मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए वीडियो तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.