बिलासपुर में गरबा ड्रेस में लड़कियों ने सिगरेट का धुआं उड़ाया, पिस्टल लहराई, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन एवं नकली पिस्टल दिखाते REEL बनाई, थाना सिविल लाइन में अपराध दर्ज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 2:18 PM IST
बिलासपुर: शहर में गरबा की ड्रेस पहनकर सिगरेट पीने और हाथ में नकली पिस्टल दिखाकर वीडियो बनाना कुछ युवतियों और युवकों भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद, भारतीय संस्कृति के अपमान और समाज में गलत संदेश फैलाने के आरोप में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है.
गरबा पास के प्रचार के लिए बनाया वीडियो
दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संबंध में एक शिकायतकर्ता ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी. बताया कि एक युवती व उसके कुछ सहयोगियों ने गरबा की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन किया और पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर गरबा टिकट/मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए वीडियो तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.
भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप
वीडियो को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया गया. अशोभनीय ओर गलत चीजों को महिमामंडित करने का आरोप लगाया गया. इससे समाज में युवाओं पर गलत असर पड़ने की आशंका जताई गई है.
9 आरोपी गिरफ्तार
मामले में एएसपी पंकज कुमार पटेल ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 196, 299 एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है. 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर ज्यादा से ज्यादा राशि से बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है.
पुलिस की अपील और सख्त चेतावनी भी
पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करें तथा आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन आगे प्रसारित न करें. साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि धार्मिक आस्था, परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार-प्रसार के नाम पर ना किया जाए. जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो.