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गर्लफ्रेंड के महंगे शौक ने युवक को बनाया लुटेरा, पुलिस ने किया गिरफ्तार ​

सेल्समैन से 85 हजार रुपये लूट के मामले में दो छात्र समेत पांच आरोपी गिरफ्तार.

गर्लफ्रेंड के महंगे शौक ने बनाया लुटेरा
गर्लफ्रेंड के महंगे शौक ने बनाया लुटेरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 7:54 PM IST

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शामली: जनपद के बाबरी थाना पुलिस ने शराब की दुकान के सेल्समैन से 85 हजार रुपये लूट के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 हजार रुपये, तमंचा, कारतूस, चाकू और वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की है.


शामली एसपी एन पी सिंह के अनुसार, घटना शामली के थाना बाबरी क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार को दिल्ली-देहरादून अंडरपास से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन से 85 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए. ​

शामली एसपी एन पी सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू की. इसके बाद शनिवार को घटना का खुलासा करते हुए 5 युवकों अंकुर, सागर, शावेज़, शाकिब और मोनू को गिरफ्तार कर लिया.

​पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया, वह चौंकाने वाला था. मुख्य आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की महंगी शौक पूरे करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया और लूट की रकम से दस हजार रुपये अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं.

वहीं गैंग के एक अन्य सदस्य ने बताया कि उस पर बिजली के बिल का भारी दबाव था, जिसे चुकाने के लिए उसने मजबूरी में यह रास्ता चुना. ​पुलिस ने इन लुटेरों के पास से लूटी गई रकम में से बचे हुए 53 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, सेल्समैन का बैग और एक तमंचा, जिन्दा कारतूस, एक चाकू बरामद किया है. फिलहाल, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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5 ROBBERS ARRESTED IN SHAMLI

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