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परिवार वालों ने पीटा तो बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए झारखंड से ग्वालियर पहुंची प्रेमिका, कर ली शादी

झारखंड से ग्वालियर पहुंची प्रीति की अनोखी लव स्टोरी, शादी के बाद परिवार दे रहा जान से मारने की धमकी, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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झारखंड से ग्वालियर पहुंची प्रीति की अनोखी लव स्टोरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:27 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 10:38 AM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : "किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है" लगभग दो दशक पहले आई अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का यह डायलॉग ग्वालियर के एक प्रेमी जोड़े के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है. दरअसल, झारखंड की रहने वाली एक युवती मध्य प्रदेश में रहने वाले अपने प्रेमी को खोजने एमपी के ग्वालियर आ पहुंची. प्रेमिका के पास न तो मोबाइल था और ना कोई पता पर कायनात ने आखिरकार उन्हें मिला ही दिया.

सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती

दरअसल, शनिवार को एक नवदंपति ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचे, जो ग्वालियर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए आए थे. जब उनसे उनकी कहानी पूछी गई तो नई दुल्हन प्रीति गौराई ने बताया कि वह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की रहने वाली है. 2022 में सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती ग्वालियर के धीरज आर्य से हुई थी. शुरुआत में कुछ दिन चैटिंग से बात हुई और कब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला.

शादी के बाद परिवार दे रहा जान से मारने की धमकी, (Etv Bharat)

प्रेमिका के घरवालों को नागवार था रिश्ता

लगभग एक साल बाद दोनों में मुलाकाते होने लगीं. धीरज प्रीति से मिलने झारखंड जाने लगा. लेकिन ये बात प्रीति के घरवालों को पता चली तो वे प्यार के बीच दीवार बन कर खड़े हो गए. करीब एक देश साल दोनों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई. घरवालों ने प्रीति का मोबाइल भी उससे छीन लिया और यहीं से शुरू हुई फिल्मी कहानी. किसी फिल्म की कहानी की तरह प्रीति बाजार जाने के बहाने घर से निकली और अपनी सहेली से मिली. सहेली के फोन से उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर सिचुएशन बताई, जिसके बाद प्रेमी धीरज झारखंड पहुंच गया और उसे एक नया मोबाइल दिलवा दिया और दोनों के बीच दोबारा बात शुरू हो गई. लेकिन कहानी में नया मोड़ आना बाकी था.

JHARKHAND TO GWALIOR LOVE STORY
दोनों ने आर्य समाज की रीति रिवाज के तहत किया विवाह (Etv Bharat)

घरवालों ने की मारपीट तो, झारखंड से बिना मोबाइल एमपी पहुंची

नए फोन की बात भी ज्यादा समय तक प्रीति के घरवालों से छिप ना सकी, एक बार फिर फोन हाथ से गया. उसके साथ मारपीट हुई लेकिन प्रेम का परवान इस कदर चढ़ चुका था कि प्रीति किसी तरह घर से निकली और पांच ट्रेने बदलकर अपने घर से 1020 किलोमीटर का सफर तय कर बॉयफ्रेंड धीरज से मिलने ग्वालियर पहुंच गई. इस दौरान उसके पास ना मोबाइल फोन था और ना ही धीरज से संपर्क का ज़रिया. साथ था तो सिर्फ एक पता. इसके बाद एक अनजान शहर में अपने प्रेमी को ढूंढते और लोगों से पूछते-पूछते प्रीति धीरज के पास पहुंच गई.

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विवाह प्रमाण पत्र लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे धीरज और प्रीति (Etv Bharat)

आर्य समाज से की दोनों ने शादी

प्रीति को ग्वालियर में देख धीरज हैरान हो गया लेकिन जब उसने पूरी स्थिति बताई तो दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया और आर्य समाज से विवाह कर लिया. जैसे ही इस बात की जानकारी प्रीति के घरवालों को पता चली तो वे झारखंड से ग्वालियर स्थित धीरज के घर आ धमके और प्यार के इन पंछियों को जान से मार देने की धमकी दी. जिसके बाद ये नव दंपति शनिवार को सुरक्षा की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा.

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धीरज और प्रीति (Etv Bharat)

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प्रेमिका के घरवाले दे रहे जान से मारने की धमकी

धीरज आर्य ने कहा, '' प्रीति के घरवाले इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं. मेरा परिवार इस शादी को अपना चुका है. प्रीति के परिवार वाले दोनों को एक साल के अंदर मारने की धमकी दे रहे हैं. इसलिए पुलिस से मदद मांगी है.'' धीरज ने कहा कि प्रीति उसके साथ ही रहे वह आगे पढ़ना चाहती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएं जिससे उसे भविष्य में कोई परेशानी ना आए. इस मामले पर सीएसपी हेड क्वार्टर रॉबिन जैन ने कहा, "एक आवेदन आया है जिस पर जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे."

Last Updated : September 6, 2026 at 10:38 AM IST

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