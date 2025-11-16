जब प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई प्रेमिका, जानें फिर क्या हुआ
एक युवती ने प्रेमी पर प्यार में धोखा देने का आरोप लगाया है. इस दौरान युवती पलामू में अपने प्रेमी के घर पहुंच गई.
Published : November 16, 2025 at 8:54 PM IST
पलामूः जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका अपने कथित प्रेमी के घर के बाहर घंटों धरना पर बैठी रही. पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा फोन पर काफी समझाने-बुझाने के बाद प्रेमिका वापस अपने घर लौटी है. युवती ने कहा है कि वह सोमवार को हुसैनाबाद थाना में मामले में लिखित शिकायत दर्ज करवाएगी. जबकि पूरे मामले में लड़की का कथित प्रेमी फरार है.
गढ़वा की रहने वाली है युवती
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवती गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र की रहने वाली है.युवती दलित समाज से है. युवती ने पुलिस को बताया है कि पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था. युवती ने पुलिस को बताया है कि वह इलाज करवाने हुसैनाबाद जाया करती थी. इसी क्रम में युवक से उसका परिचय हुआ और फिर बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे दोनों में प्रेम हो गया.
दोनों ने भागकर रचाई थी शादी!
युवती ने पुलिस को यह भी बताया है कि जून 2025 में दोनों एक साथ घर छोड़कर भाग भी गए थे. इस बाबत युवती के परिजनों ने गढ़वा के कांडी थाना में लापता होने संबंधी आवेदन भी दिया था. युवती ने बताया कि घर से भागकर दोनों ने शादी भी रचा ली थी. युवती का आरोप है कि 5-6 महीने साथ रहने के बाद उसका कथित प्रेमी उसे छोड़कर भाग गया.
प्रेमी के घर के बाहर बैठ की धरने पर
रविवार को युवती प्रेमी के घर पहुंचकर अपना हक मांग रही थी. वह प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई थी. इस बात की जानकारी मिलने के बाद हुसैनाबाद थाना की महिला पुलिस पदाधिकारी पार्वती कुमारी ने फोन कॉल पर युवती से बात की और उसे काफी समझाया. उसके बाद युवती प्रेमी के घर से वापस गढ़वा स्थित अपने गांव लौट गई है. हालांकि उसने कहा है कि वह सोमवार को वापस हुसैनाबाद थाना जाएगी और पूरे मामले में लिखित शिकायत करेगी. पूर्व में भी लड़की ने थाना में आवेदन देने का प्रयास किया था.
वहीं इस संबंध में हुसैनाबाद के थाना प्रभारी सोनू चौधरी ने बताया कि युवती के द्वारा पूरे मामले में सोमवार को आवेदन दिया जाएगा. आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले में छानबीन करेगी और कार्रवाई भी करेगी.
