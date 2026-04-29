प्रेमिका ने शादी से किया इनकार; युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, हार्टअटैक से चाचा की भी मौत
युवक की पहचान कांजीखेड़ा निवासी अंकित जायसवाल (30) के रूप में हुई है, जो हार्डवेयर की दुकान चलाता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 5:08 PM IST
कानपुर: चकेरी थानाक्षेत्र में प्रेमिका ने शादी से इंकार किया तो प्रेमी ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम संबंध पिछले 12 साल से चल रहा था. युवक पिछले कुछ समय से तनाव में था. घटना के कुछ ही घंटों बाद युवक के बीमार चाचा की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. घर में एक साथ दो मौतों से परिवार में मातम छा गया है.
युवक की पहचान कांजीखेड़ा निवासी अंकित जायसवाल (30) के रूप में हुई है, जो हार्डवेयर की दुकान चलाता था. जिस वक्त अंकित ने घर के कमरे में फंदा लगाया, उस समय परिवार के अन्य सदस्य उसके चाचा ज्ञानदत्त को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराने गए थे.
वापस लौटने पर छोटी बहन मांसी ने अंकित का शव फंदे से लटकता देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.
परिजनों के अनुसार, अंकित की दोस्ती फेसबुक के जरिए सूरत की एक युवती से हुई थी. आरोप है कि युवती लंबे समय से उससे आर्थिक लाभ ले रही थी, लेकिन दो महीने पहले उसने जाति अलग होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया था. अंकित के भाई ने बताया कि घरवाले इस रिश्ते के लिए राजी थे, मगर युवती के पीछे हटने के कारण अंकित डिप्रेशन में चला गया था.
थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.