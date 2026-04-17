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आगरा में प्रेमिका ने होटल में की प्रेमी की हत्या, हथौड़े से सिर पर किया हमला, धारदार हथियार से काटा गला

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Agra Police )