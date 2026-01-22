ETV Bharat / state

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या. आरोपी महिला सीएचओ गिरफ्तार

बिजनौर: जिले के चांदपुर में बीते 18 जनवरी को फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर हरिओम सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. हरिओम की हत्या की आरोपी प्रेमिका सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शीतल को पुलिस ने गिरफ़्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है.

इस घटना का खुलासा करते हुए चांदपुर सीओ देश दीपक ने बताया कि हरिओम की हत्या की आरोपी अंबेडकर नगर की रहने वाली शीतल है.आरोपी शीतल नूरपुर के एक अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात थी. फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर काम करने वाले रायबरेली के हरिओम सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में चांदपुर में रह रही थी.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी शीतल ने बताया कि रिलेशन के दौरान जब जब उसे गर्भ ठहरा हरिओम ने जबरन गर्भपात करा दिया. शादी के लिए बार बार कहने पर भी वो राजी नहीं हो रहा था. जिससे वह नाराज होकर घर चली गई थी. 18 जनवरी को वह घर से चांदपुर लौटी. दोनों ने पहले वाइन पी, फिर दोनों में झगड़ा हुआ.