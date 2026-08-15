होटल में प्रेमिका की हत्या, प्रेमी ने भी दी जान देने की कोशिश
युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रायपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2026 at 8:07 AM IST
रायपुर: गंज थाना के एक होटल में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया. गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच पहले विवाद हुआ. रायपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने की आत्महत्या की कोशिश
गंज थाना प्रभारी दीपक पासवान ने बताया "झूलेलाल चौक के पास स्थित होटल बंसल पैराडाइस के तीसरे फ्लोर पर शुक्रवार शाम को लगभग 4:00 बजे कमरा नंबर 401 में घटना हुई है. जिसमें युवती की चाकू मारकर हत्या करने के बाद युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था. लेकिन गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है."
युवक यूपी का, युवती मोहला मानपुर की
होटल के कमरा नंबर 401 में शुक्रवार को कृष्ण कुमार भारद्वाज और रिमन मंडावी ठहरे हुए थे. कृष्ण कुमार वाराणसी जिले का रहने वाला है. जबकि मृतका रिमन मंडावी मोहला मानपुर जिले की रहने वाली है. दोनों ने होटल में अपनी पहचान पत्र प्रस्तुत किए थे. नियमानुसार उनकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उन्हें होटल का कमरा उपलब्ध कराया गया था.
होटल के कमरे में युवती के चीखने की आवाज से पहुंचे कर्मचारी
होटल कर्मचारियों के मुताबिक युवती के जोर-जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने के बाद होटल के कर्मचारी रूम नंबर 401 में पहुंचे थे. दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया. होटल के कर्मचारियों ने खिड़की से देखा तो मृतका गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी. युवक भी अपने आप को चाकू से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था. इसके बाद इसकी सूचना तत्काल गंज पुलिस को दी गई. घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक और युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया.युवक का इलाज चल रहा है.
रायपुर पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल गंज पुलिस इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है. होटल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से उक्त घटना घटित हुई है. इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अपनी जांच कर रही है. पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही घटना की सही कारण का पता चल सकेगा.